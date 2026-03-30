Romanowski w Węgrzech, jego pracownicy rozdadzą ludziom jajka. Wspomniał o „drożyźnie Tuska”

Marcin Romanowski ogłosił w mediach społecznościowych, że będzie rozdawał za darmo jajka od lokalnego hodowcy w swoich biurach poselskich znajdujących się na Lubelszczyźnie. Chodzi o Biłgoraj i Hrubieszów. „Czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia ma przede wszystkim głęboki wymiar religijny – uczestnictwo w największej tajemnicy naszej wiary – ale także kulturowy i społeczny, jako czas nadziei i wspólnoty” – zaczął swój wpis polityk PiS.

„W polskiej tradycji przykładem tego jest symbol wielkanocnego jajka jako rodzącego się życia. Jest o szczególnie bliski i zrozumiały dla mieszkańców polskiej wsi. Polska wieś, polscy rolnicy przeżywają jednak trudne czasy. Niezmiennie zwracam uwagę na te problemy, które zagrażają wszystkim wysokimi cenami czy niską jakością zagranicznych produktów” – kontynuował Romanowski.

Polityk PiS zachęca do wspierania polskich, zwłaszcza lokalnych rolników

Poseł Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniał, że celem akcji jest zachęcenie do wspierania polskich, zwłaszcza lokalnych rolników. To kolejna tego typu inicjatywa. Pracownicy Romanowskiego rozdawali wcześniej bowiem już paprykę i kapustę. Polityk PiS przekonywał, że „wyjątkowa wielkanocna akcja to prosty gest, ale zarazem wyraźny sygnał solidarności z polską wsią i naszymi rolnikami, którzy dziś znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji”.

„Polskie rolnictwo od lat stanowi fundament naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Dziś ten fundament jest osłabiany przez nierówną konkurencję, napływ taniej żywności spoza UE oraz brak zdecydowanych działań ze strony rządu” – podkreślał Romanowski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wspomniał, że za drożyznę odpowiedzialny jest Donald Tusk. Wspomniał w tym kontekście także o wysokich cenach nawozów oraz opóźnionej reakcji na ciągle jeszcze wysokie ceny paliwa.

Marcin Romanowski rozda za darmo jajka w Hrubieszowie i Biłgoraju. W tle historia Adasia Iwanejko

Jajka będą rozdawane bezpłatnie w poniedziałek 30 marca o godz. 15.00 w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 11 oraz dzień później we wtorek o tej samej porze w Hrubieszowie, przy ul. Rynek 22. Romanowski zakończył, że jego akcja ma również drugi, niezwykle ważny wymiar. Chodzi o pomoc dla Adasia Iwanejko, czyli chłopca, który walczy ze śmiertelną dystrofią mięśniową Duchenne’a. Zbierana są dla niego pieniądze, aby kosztowną terapię ratującą życie w USA.

Czytaj też:

