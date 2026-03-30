Drastyczna zmiana pogody. Na Polskę nadciągają śnieżyce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym pogorszeniem pogody. Synoptycy wydali alerty dotyczące zarówno intensywnych opadów śniegu, jak i przymrozków, które mogą dać się we znaki już w nocy z poniedziałku na wtorek.

Szczególnie południe kraju będzie musiało zmierzyć się z trudną sytuacją – to właśnie tam w najbliższych godzinach śnieżyce mają przybrać na sile.

Spadnie nawet 20 centymetrów śniegu

Od kilku dni nad południową częścią kraju utrzymuje się aktywny front atmosferyczny. Obecnie przynosi on głównie deszcz, ale w rejonach górskich i podgórskich zaczyna się już pojawiać śnieg z deszczem i mokry śnieg.

Jak wynika z prognoz IMGW, w najbliższych godzinach sytuacja będzie się pogarszać. W województwie małopolskim może spaść nawet od 15 do 20 centymetrów śniegu. Synoptycy prognozują, że na niżej położonych terenach oraz na południu Górnego Śląska przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od około 5 do 15 centymetrów.

Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać od północy i pozostaną aktywne do wtorkowego wieczora. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent.

Wiele regionów z nocnymi przymrozkami

To jednak nie koniec pogodowych niespodzianek, bowiem tam, gdzie niebo się rozpogodzi, pojawią się przymrozki.

Spore spadki temperatury obejmą między innymi części województw:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego (z wyłączeniem południa),

mazowieckiego (na północnym zachodzie),

zachodniopomorskiego (na wschodzie)

lubuskiego (na wschodzie),

dolnośląskiego (lokalnie),

małopolskiego (powiat nowotarski).

W tych regionach temperatura może spaść do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -5 stopni. Również w tym przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.

Wygląda więc na to, że na poważne ocieplenie musimy jeszcze trochę poczekać.

