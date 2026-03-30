Drastyczna zmiana pogody. Na Polskę nadciągają śnieżyce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym pogorszeniem pogody. Synoptycy wydali alerty dotyczące zarówno intensywnych opadów śniegu, jak i przymrozków, które mogą dać się we znaki już w nocy z poniedziałku na wtorek.
Szczególnie południe kraju będzie musiało zmierzyć się z trudną sytuacją – to właśnie tam w najbliższych godzinach śnieżyce mają przybrać na sile.
Spadnie nawet 20 centymetrów śniegu
Od kilku dni nad południową częścią kraju utrzymuje się aktywny front atmosferyczny. Obecnie przynosi on głównie deszcz, ale w rejonach górskich i podgórskich zaczyna się już pojawiać śnieg z deszczem i mokry śnieg.
Jak wynika z prognoz IMGW, w najbliższych godzinach sytuacja będzie się pogarszać. W województwie małopolskim może spaść nawet od 15 do 20 centymetrów śniegu. Synoptycy prognozują, że na niżej położonych terenach oraz na południu Górnego Śląska przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od około 5 do 15 centymetrów.
Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać od północy i pozostaną aktywne do wtorkowego wieczora. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent.
Wiele regionów z nocnymi przymrozkami
To jednak nie koniec pogodowych niespodzianek, bowiem tam, gdzie niebo się rozpogodzi, pojawią się przymrozki.
Spore spadki temperatury obejmą między innymi części województw:
- pomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- wielkopolskiego (z wyłączeniem południa),
- mazowieckiego (na północnym zachodzie),
- zachodniopomorskiego (na wschodzie)
- lubuskiego (na wschodzie),
- dolnośląskiego (lokalnie),
- małopolskiego (powiat nowotarski).
W tych regionach temperatura może spaść do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -5 stopni. Również w tym przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.
Wygląda więc na to, że na poważne ocieplenie musimy jeszcze trochę poczekać.
