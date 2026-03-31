Prezes TV Republika zaprzecza ws. sensacyjnej oferty. „Nikt mi nie złożył takiej propozycji”

Kanał informacyjno-publicystyczny Newsmax w drugim kwartale 2026 r. chce zacząć emisję w Polsce. Stacja ma być konkurentem dla TV Republika, wPolsce24, czy Kanału Zero. Newsmax w USA słynie z teorii spiskowych oraz silnego wsparcia dla Donalda Trumpa. Według ustaleń „Rzeczpospolitej” kanał w Europie ma działać na zasadzie franczyzy i mieć niewiele wspólnego z amerykańską stacją.

Pojawiły się m.in. plotki, że Newsmax ma wpłynąć na sukces wyborczy Konfederacji. Poseł tej stacji Michał Wawer skomentował, że nic nie wie, aby grupą docelową stacji miała być Konfederacja. Według nieoficjalnych ustaleń propozycję stworzenia Newsmaxa otrzymała Dorota Kania, ale odmówiła. To była redaktor naczelna Telewizji Republika i grupy Polska Press po przejęciu przez Orlen za Daniela Obajtka.

Wiadomo, kto ma budować konkurenta TV Republika i Kanału Zero. Znane nazwisko odmówiło

W związku z tym kanał ma budować Wojciech Surmacz – były szef Polskiej Agencji Prasowej, ostatnio prezes Media Alert, wydawcy serwisu Biznes Alert, który należy do Instytutu Jagiellońskiego. Surmacz do poprzedniego miejsca pracy wziął ze sobą Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu i byłego wspólnika Przemysława Wiplera. Aktualny polityk Konfederacji przed laty był dyrektorem w Instytucie Jagiellońskim.

W otoczeniu mediów prawicowych Wipler jest wskazywany jako osoba, która stoi za Newsmaxem Polska. „Nie mam pojęcia o tym projekcie:-) wiem tyle, co z mediów i z mediów społecznościowych” – skomentował poseł Konfederacji. Dobrze poinformowany polityk ujawnił, że Wipler ma być skonfliktowany ze Sławomirem Mentzenem i usłyszał, że nie znajdzie się na listach w wyborach parlamentarnych. Poseł ma więc tworzyć coś swojego. Niewykluczone, że może być to telewizja.

Nowe szczegóły ws. Newsmax Polska. „Mniej lub bardziej stoją za tym »ruscy«”

W polską stację ma być również zaangażowany były rzecznik Andrzeja Dudy – Marcin Mastalerek oraz Zondacrypto. Prezes giełdy kryptowalut zapewnił, że „nie ma z projektem nic wspólnego”. Newsmax w naszym kraju ma być częścią grupy bałkańskiego kanału. – Mniej lub bardziej stoją za tym „ruscy”. Jak zgłębiłem temat, to losowi dziękuję, że odmówiłem – ocenił doświadczony dziennikarz, który otrzymał w stacji nową ofertę pracy.

Newsmax miał być także zainteresowany kupnem udziałów w TV Republika. Szef stacji Tomasz Sakiewicz zaznaczył, że „nikt mu nie złożył takiej propozycji”. – Nie wydaje mi się, że ta nowa telewizja budowana pod amerykańskim płaszczykiem może nam zaszkodzić. Nie słyszałem o odejściach kogoś z mojego zespołu do nowej marki, choć przyznaję, że miewamy kłopoty finansowe – podsumował.

