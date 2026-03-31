Stowarzyszenie dziennikarzy przyznało nagrody, TV Republika górą. Wyróżniony Stanowski protestuje

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało nagrody w ramach 32. edycji konkursu SDP. Główną Nagrodę Wolności Słowa za publikacje w obronie prawdy i sprawiedliwości otrzymała Katarzyna Gójska za przygotowanie i prowadzenie debat prezydenckich wyemitowanych w TV Republika w 2025. Otrzyma za to pięć tys. zł brutto i voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym.

Nagrody Stowarzyszania Dziennikarzy Polskich. TV Republika triumfuje

W tej samej kategorii wyróżniono m.in. Miłosza Kłeczka – za cykl „W ruchu” emitowany w Telewizji Republika. Nagrodę Watergate za publikacje śledcze otrzymał Piotr Nisztor za program „Układ polityczno-biznesowy w KGHM” w TV Republika i artykuły w Gazecie Polskiej: „Kto zarabia na KGHM” oraz „Na miedziowym gigancie zarabiają dawne spółki prezesa i wiceprezesa”. Gratyfikacja była taka sama jak w kategorii Wolności Słowa.

Nagrodę specjalną i tysiąc zł za publikacje książkowe otrzymali m.in. Mikołaj Podolski oraz Marta Bilska za książkę „Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw”. Cztery tys. zł i Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne dostała Edyta Hołdyńska za audycje w Republice: „Unijne regulacje – czy nas dławią? Ile kosztowały »nakrętki na smyczy«?”, „Dlaczego rząd eliminuje polskie firmy z dużych inwestycji?” i „Ludzie oszukani przez program »Czyste powietrze«”.

Jakie były kategorie?

Przyznano też Nagrody im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za publikacje o tematyce religijnej, im. Kazimierza Nowaka za publikacje o tematyce turystycznej i podróżniczej, a także dla dziennikarzy do 35. roku życia za publikacje na dowolny, ważny społecznie temat w wybranej przez autora formie.

Jeśli chodzi o Nagrodę im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej wyróżniona została Anna Kopras-Fijołek z portalu NewsMed.pl (znajdującego się w tej samej grupie medialnej co „Wprost”) za publikacje „Nie dotykajcie mnie… Chcę być sam. Dramatyczna walka rodziny z VHL”, „Serce biło 240 razy na minutę. Przeżyłem dzięki szczęściu. Wielu pacjentów może go nie mieć” i „Przeżyłam trzy zatrzymania krążenia. Badania genetyczne dały mi życie”.

Krzysztof Stanowski kpi: No i znowu atak

Wyróżniona została też Monika Borkowska z TV Republika za „Psychotropy w domu dziecka”. Nie przyznano pierwszej Nagrody im. Erazma Ciołka za fotografię prasową społecznie zaangażowaną oraz im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie. Jedną z honorowych Nagród Specjalnych dostał Krzysztof Stanowski za twórcze i owocne wykorzystanie zawodu dziennikarza w kampanii prezydenckiej 2025. „No i znowu atak. Prosiłbym o nieprzyznawanie mi jakichkolwiek nagród. Jak potrzebuję się nagrodzić, robię to sam. Z góry dziękuję” – skomentował.

