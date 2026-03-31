Fundacja ściśle powiązana z TV Republika musi zwrócić 5,7 mln zł. „Rażąca niesprawiedliwość”

Prezes Fundacji Niezależne Media Joanna Jenerowicz, która jest jednym z akcjonariuszy nadawcy TV Republika, poinformowała w oświadczeniu, że „została zobowiązana decyzją Kancelarii Premiera do zwrotu ponad 5,7 mln zł dotacji przyznanej na realizację projektu »Akademia Demokracji«”. Chodziło o szkolenia skierowane m.in. do mężów zaufania, którzy byli przygotowywani do prawidłowego pełnienia funkcji podczas procesu wyborczego – podaje portal niezalezna.pl.

Projekt adresowany był także do „członków komisji wyborczych, obserwatorów społecznych, działaczy i liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych aktywnym udziałem w życiu publicznym i kontrolą procesów demokratycznych”. Jego celem było „wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych w praktyczne funkcjonowanie demokracji oraz zwiększenie transparentności i rzetelności procesów wyborczych”.

Powiązana z TV Republika Fundacja Niezależne Media musi zwrócić rządową dotację. Znane szczegóły

Celem było przeszkolenie 2,5 tysiąca osób, a ostatecznie działaniami zostało objętych ponad pięć tys. Szefowa Fundacji Niezależne Media zapewnia, że „otrzymane od KPRM środki zostały wydatkowane zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone”. Jenerowicz zaznaczyła również, że „Kancelaria Premiera w grudniu 2023 r. formalnie zatwierdziła sprawozdanie końcowe projektu, potwierdzając, że dotacja została wykorzystana zgodnie z prawem”.

Nie podana została jednak data. Przypomnijmy, że obecna koalicja rządząca objęła władzę 13 grudnia. KPRM uznała, że „dotacja była nienależna, a projekt nie mieścił się w celach statutowych Fundacji”. Decyzja została zaskarżona, ale argument, na który się powołała „nie został w ogóle rozpatrzony przy ponownym rozpoznaniu sprawy”. Jenerowicz oceniła, że „sytuacja ta stanowi przykład rażącej niesprawiedliwości”.

Akcjonariusz nadawcy TV Republika ma „poważne konsekwencje finansowe”. Podejmie kroki prawne

Jak podkreślono, środki zostały już wykorzystane. Organizacja zaznaczyła, że została narażona na „poważne konsekwencje finansowe”. Fundacja przekazała, że „nie zgadza się z wydaną decyzją i podejmie dalsze kroki prawne w celu ochrony swoich praw”. Poprosiła również o wsparcie na obsługę prawną i dalsze działania procesowe.

