Wyśmiali Nawrockiego w nowym skeczu. Posunęli się za daleko?

Czy członkowie Kabaretu Chyba przesadzili? A może mogą „więcej”, jako artyści? Najprawdopodobniej wszystko mieści się w ramach wolności twórczej i swobody wypowiedzi, wszak komicy pełnią ważną rolę społeczną.

Niemniej ostatni odcinek „Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf” wywołał mieszane uczucia, bowiem część widzów – najpewniej zwolenników obecnej głowy państwa – zareagowała oburzeniem po emisji programu. We fragmencie nawiązano do ostatniej konfrontacji Nawrockiego z redaktorem TVN24. O co chodzi?

Głośnym echem w internecie odbiła się reakcja prezydenta na pytanie zadane przez Mateusza Półchłopka. Dziennikarz zastanawiał się, czy politykowi Prawa i Sprawiedliwości, który spotkał się premierem Węgier Viktorem Orbánem, nie przeszkadza fakt, iż ten ma – jak się zdaje – bliską relację z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. – Pan redaktor się ogarnie – padła niespodziewana odpowiedź z ust wyraźnie poddenerwowanej głowy państwa.

Członek kabaretu odpowiedział na krytykę

Redakcja Plejady (Onet) zebrała komentarze internautów, którzy zareagowali na skecz silnymi emocjami. „Żenada” – napisała jedna z anonimowych kobiet. „To takie na siłę, naciągane. Zaprezentowano tu domniemania, a nie fakty” – ocenił użytkownik Facebooka.

A co na to Gumulec z Kabaretu Chyba? – Myślę, że żadna granica smaku nie została przekroczona. Prezydent przecież znany jest ze swojej poprzedniej – nazwijmy to – „aktywności”. W czasie konferencji prasowej chyba troszkę z prezydenta wyszedł kibic, a my sobie wyobraziliśmy, co mogłoby się zadziać dalej. I trafiliśmy, bo się okazało, że wiele osób wyobrażało to sobie podobnie – stwierdził.

Artysta zauważył, że część zarzutów o tym, iż to, co zaprezentowane zostało w skeczu, jest „przesadą”, nie jest obiektywnych. Tak gorzkie oceny podyktowane są – zdaniem Gumulca – „sympatiami politycznymi”. – Staramy się punktować wszystkich polityków, niezależnie od opcji. I po komentarzach widzimy, że to się udaje. Jedni mówią, że jesteśmy na pasku Koalicji Obywatelskiej, a drudzy, że płaci nam PIS, więc ewidentnie wychodzi po równo – zwrócił uwagę (cytat za Plejadą).

Czytaj też:

