Tajny program w TVN tylko dla wybranych. Pracownik nie kryje oburzenia

Dotychczasowi właściciele stacji TVN są tak zadowoleni z wyników polskiego oddziału, że zdecydowali się podnieść pensje pracowników średnio o 5,5 proc. Dodatkowo około 30 proc. zespołu może wziąć udział w specjalnym programie umożliwiającym zakup akcji stacji.

Benefity dla pracowników TVN. Związki zawodowe krytykują

Tomasz Ozimkiewicz, szef związku zawodowego pracowników TVN stwierdził jednak, że „nie ma żadnych mierzalnych kryteriów przyznawania akcji”.

Dodawał, że „istnieją poważne podejrzenia, że program jest odbierany jako narzędzie do nagradzania osób zaufanych i lubianych, niekoniecznie tych najlepszych merytorycznie”. – Ten program jest tajny. Związek występował o udostępnienie zasad przyznawania akcji. Chcieliśmy, aby pracownicy wiedzieli, na czym stoją i jak mogą spełnić kryteria – tłumaczył.

TVN odpowiada na zarzuty. Chodzi o benefity dla pracowników

Biuro prasowe spółki postanowiło odnieść się do tych zarzutów. „Akcje WBD trzymują pracownicy, którzy osiągają najwyższe wyniki i w największym stopniu realizują zdefiniowane wcześniej cele. W praktyce pula najwyżej ocenianych pracowników to około 25-30 proc. załogi, co stanowi bardzo wysoki odsetek” – podkreślono w oświadczeniu.

W jego dalszej części dodano, że „zasady związane z corocznym przeglądem wynagrodzeń są dostępne na portalu WBD One, do którego dostęp mają zarówno pracownicy, jak i managerowie”.

„Zasady te są transparentne, czytelne i każdy pracownik może się z nimi zapoznać. Dodatkowo zasadą jest, że managerowie przeprowadzają z członkami swoich zespołów indywidualne rozmowy roczne, podczas których omawiane są indywidualne wyniki i ich wpływ na składowe wynagrodzenia” – wyjaśniono.

TVN krytykuje związki zawodowe

Przedstawiciele Warner Bros Discovery ocenili, że „związek zawodowy odnosi się tylko do wybranych aspektów zatrudnienia, zasadniczo i intencjonalnie mijając się z faktami, pomija wszelkie korzystne rozwiązania, z których korzystają pracownicy TVN WBD i które są przez nich powszechnie chwalone”.

„Ubolewamy nad tym, że związek, powołany do reprezentowania pracowników i występowania w ich interesie, nie zna polityk firmowych. Posługując się fałszywymi osądami, wprowadza w błąd pracowników i otoczenie organizacji, szerząc niepokój i dezinformację” – czytamy w oświadczeniu.

Biuro prasowe zapewniło, że „w spółce istnieją obiektywne kryteria i spójne procedury polityki wynagrodzeń, które są od wielu lat chwalone zarówno przez managerów, jak i pracowników, czego dowodem są bardzo wysokie oceny satysfakcji z pracy”.

Czytaj też:

Niecodzienny moment w TVN24. Dziennikarz nagle zwrócił się do NawrockiegoCzytaj też:

Kulisy pracy „paskowych”. Tak powstają kontrowersyjne belki