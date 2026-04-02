Poseł PiS powiedział to w TV Republika. Kaczyński się wściekł

Niespodziewane słowa padły w programie „Dzisiaj”, głównym serwisie informacyjnym TV Republika. Pod koniec audycji widzowie stacji Tomasza Sakiewicza usłyszeli krytyczne słowa pod adresem Karola Nawrockiego.

Chodziło o decyzję prezydenta, aby przyjąć ślubowanie od tylko dwójki z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Zaprzysiężeni zostali tylko Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek. Zbigniew Bogucki, szef KPRP wyjaśnił, że w ten sposób uzupełnione zostały dwa wakaty, które powstały podczas obecnej prezydenckiej kadencji.

Poseł PiS skrytykował Karola Nawrockiego w TV Republika

Ruch Karola Nawrockiego nie spodobał się Krzysztofowi Szczuckiemu. Poseł PiS wskazywał m.in. na złamanie jednej z najważniejszych zasad ustrojowych, która mówi o tym, że prezydent jest strażnikiem konstytucji i powinien dbać o stabilność władzy.

Komentował również zastrzeżenia głowy państwa odnośnie prawidłowości wyboru wszystkich sześciorga sędziów. – Prezydent ma prawo badać te kwestie, chociaż musiał uznać, że w przypadku dwójki sędziów ten wyborów był formalnie był prawidłowy, no bo inaczej nie mógłby odebrać od nich ślubowania – tłumaczył parlamentarzysta PiS. – W takim razie powinien badać prawidłowość wyboru pozostałych czterech osób, ale docelowo, kiedyś, kiedy uzna to za stosowne, odebrać od nich ślubowanie – dodał.

Według polityka PiS, „skoro Karol Nawrocki zobowiązał się do przerwania impasu i naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, to mógłby zostać wykonany gest, który rzeczywiście poprawiłby funkcjonowanie TK a nie wpisywał się w linię ostrzału”.

– Prezydent nie ma prawa odmówić przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranej osoby na stanowisko sędziowskie. Uważam, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, przy całym moim szacunku i ogromnym wsparciu dla Karola Nawrockiego, zgłaszam w tym zakresie zdanie odrębne – zaznaczył.

Krzysztof Szczucki zawieszony w prawach członka PiS

Jak się okazuje, słowa Krzysztofa Szczuckiego, które padły na antenie TV Republika, zostały źle przyjęte w szeregach PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że decyzją Jarosława Kaczyńskiego, polityk został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości a jego sprawa skierowano do rzecznika dyscyplinarnego PiS.

Czytaj też:

Co działo się przed domem Kaczyńskiego? Burza ws. słynnego kordonuCzytaj też:

Tak nowi sędziowie TK obejdą ślubowanie u prezydenta? „Mogą nakręcić filmik”