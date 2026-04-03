Rodzice oburzeni sytuacją w szkole. „To już graniczy z absurdem”

Dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Łodzi od pięciu miesięcy nie mają regularnych lekcji języka polskiego prowadzonych przez polonistę.

Kuriozalna sytuacja w Łodzi. Uczniowie nie mają lekcji polskiego

W zeszłym roku szkolnym szkoła przekazała, że dotychczasowa nauczycielka z przyczyn zdrowotnych musi na rok zrezygnować z nauczania. Wówczas zorganizowano zastępstwo, jednak już po kilku miesiącach osoba prowadząca lekcje poszła na L4. Wtedy zaczęto odwoływać lekcje lub zastępować je innymi zajęciami.

Już w październiku zdarzały się nieobecności polonistki. Przymknęliśmy oko. Wiedzieliśmy, że jest na zwolnieniu – relacjonowała matka jednej z uczennic. Dzieci zwalniano wcześniej do domu, czasem wracały już o godzinie 11 – dodała.

W listopadzie trzy lekcje polskiego zostały odwołane, a na zastępstwie była inna polonistka. Z kolei w grudniu lekcje prowadziły panie ze świetlicy, z biblioteki, a także nauczycielka wychowania fizycznego. Tylko jedną godzinę w ciągu tego miesiąca poprowadziła polonistka. W styczniu były dwie, w lutym jedna, a w marcu trzy – przekazała „Gazeta Wyborcza”.

– To sytuacja absolutnie nieakceptowalna i kpina z prawa dzieci do edukacji (...). Szkoła nic nie robi, kuratorium mówi, że nic nie może zrobić. To już graniczy z absurdem – mówili rodzice w rozmowie z gazetą. Podkreślili również, że „szkoła nie zapewnia realizacji podstawy programowej”. – Zamiast polskiego, mają zastępstwa z panią od w-f i plastyki. Albo siedzą na świetlicy i oglądają bajki. Przecież to nie jest byle jaki przedmiot, to język polski – przekazali rodzice, cytowani przez „GW”.

Co na to kurator oświaty?

Rodzice są oburzeni w szczególności tym, że oceny z przedmiotu wystawiali inni nauczyciele, nie związani z nauczaniem języka polskiego. Zgłaszali całą sprawę do kuratorium oświaty, jednak placówka przyznała, że niewiele może zrobić.

Do sytuacji odniósł się w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. – Przepisy prawa oświatowego nie regulują tego, kto ma oceniać (...). Jest jedno „ale". Żeby oceniać ucznia, trzeba mieć kwalifikacje do oceny danego przedmiotu, bo ocenianie zgodnie z przepisami polega na rozpoznawaniu wiedzy i postępów ucznia. Nauczyciel wchodzący na zastępstwo doraźne nie jest w stanie ocenić, czy uczeń robi postępy, musiałby go dobrze znać. Więc nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciel nieposiadający kwalifikacji mógł to robić – przekazał. Zaznaczył, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, uczeń może złożyć odwołanie od oceny rocznej do dyrekcji szkoły.

Łódź. Szkoła odpowiada na zarzuty

W połowie stycznia, po interwencji w kuratorium dyrektor placówki przekazał za pośrednictwem dziennika elektronicznego, że „szkoła "czyni wszelkie starania”, aby zapewnić wykwalifikowanego pedagoga. Dodał również, że zatrudnienie kolejnego nauczyciela nie było możliwe, ponieważ formalnie etat był już obsadzony.

W rozmowie z dziennikiem kurator oświaty przekazał, że dyrektor szkoły zadeklarował, że od 1 kwietnia lekcje polskiego ma prowadzić pracownik biblioteki, który z wykształcenia jest polonistą. Zapewnił także, że sytuacja będzie monitorowana. W związku z sytuacją w łódzkiej szkole część rodziców zdecydowała o przeniesieniu swoich dzieci do innych placówek. Skutkiem tego w niektórych klasach jest zaledwie kilkoro uczniów.

Brakuje nauczycieli

Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, do 27 marca w Polsce było 7289 ofert pracy dla nauczycieli. W tym 504 dla polonistów. Nauczyciel Robert Górniak, założyciel serwisu „Dealerzy Wiedzy” podkreślił, że „strategia przeczekania, aż niż demograficzny zniweluje braki nauczycieli, nie zadziała jeszcze przez kilka lat. A jeśli już, to na razie wyłącznie wśród nauczycieli przedszkoli i klas 1-3. Przedmiotowcy będą mieli wielkie branie jeszcze długo. A specjaliści, szczególnie współorganizujący kształcenie, jeszcze większe”.



