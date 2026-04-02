Rosja wykorzysta wojnę na Bliskim Wschodzie, by uderzyć w Polskę? Operacja „Śluza 2.0”

Od pierwszych dni konfliktu na Bliskim Wschodzie komentatorzy w Polsce zastanawiali się, czy wojna wywoła kolejną falę migrantów, zmierzających do krajów Unii Europejskiej. Wszyscy dobrze pamiętali jesień 2021 roku, kiedy na granicy z Białorusią zaczęły pojawiać się tysiące osób z Afryki i Azji, głównie Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy.

Operacja Śluza może się powtórzyć? Polska celem Rosji

Z czasem dowiedzieliśmy się, że napór migrantów na granicę inspirowany był przez rosyjskie i białoruskie służby, które wspólnie prowadziły operację o kryptonimie „Śluza”. Wiele osób zastanawia się, czy w związku z zaatakowaniem Iranu przez USA i Izrael, Polska powinna szykować się na „Śluzę 2.0”.

Reporter wojenny Defence24 Michał Bruszewski w rozmowie z Interią zapewniał, że na Kremlu rozważane są różne scenariusze. Jeżeli jednak Rosjanie wznowią tego typu hybrydowe ataki na Polskę, to nie wykorzystają do nich samych Irańczyków.

– W Iranie jest obecnie 700 tysięcy uchodźców z Afganistanu i bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której Iran będzie wypychał ich ze swojego kraju. Pytanie: w jakim kierunku? Wiemy, że Iran jest sojusznikiem Rosji, ten sojusz jest cały czas utrzymywany – mówił.

– Irańczycy ich nie chcą, dlatego, że służby izraelskie za drobne pieniądze werbowały tych afgańskich uchodźców, którzy żyją na marginesie społecznym. Łatwo sobie wyobrazić, że Iran, zwłaszcza po wojnie, czyli w fazie szpiegomanii, gdzie wszędzie będzie widział agentów Mosadu, będzie chciał tego rodzaju ludzi wypchnąć, żeby ich użyć do tego rodzaju działań. Uważam, że to ryzyko trzeba brać na poważnie – podkreślał Bruszewski.

Dziennikarz dodawał, że Rosja kreuje się propagandowo na najbardziej zislamizowany kraj w Europie. W ten sposób chce ściągać do siebie muzułmanów, których następnie cynicznie wykorzysta: do walki na froncie ukraińskim, lub właśnie ataków hybrydowych na granice Unii Europejskiej.

Masy uchodźców napłyną z Iranu? Ekspert uspokaja i tłumaczy

Wykładowca i były dyplomata Marcin Krzyżanowski uspokajał, że póki co z Iranu nie płyną jeszcze masy uchodźców. Nie wyklucza jednak podobnego scenariusza, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużać. – Póki co kryzys humanitarny jest tylko groźbą na przyszłość. We wszystkich zaangażowanych krajach, z Iranem włącznie, sytuacja humanitarna jest pod kontrolą – mówił.

– W Iranie, który jest siłą rzeczy szczególnie mocno dotknięty działaniami wojennymi, nie ma póki co żadnych objawów załamania się struktur państwowych, czy jakiegoś większego kryzysu polityczno-gospodarczego. Jak na warunki wojenne Iran trzyma się całkiem dobrze – oceniał. Zaznaczał, że jest ostrożnym optymistą, ale zalecił przygotowywanie się na czarny scenariusz.

Swój optymizm opiera na ocenie irańskiego społeczeństwa, które jego zdaniem jest „bardziej ustabilizowane” i odporne na propagandę Rosji. Przypomniał kryzys migracyjny z 2015 roku. Jak zauważył, wtedy do Europy płynęły rzesze ludzi, którzy uwierzyli w narrację o „cudownym Zachodzie”, gdzie możliwe jest dostatnie życie, nawet bez wykonywania żadnej pracy. Podkreślał, że w Iranie nawoływanie do emigracji postrzegane jest jak wezwania do dezercji.

