Zarzuty i nowe ustalenia ws. pożaru Marywilskiej 44. Jest wschodni wątek

Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko pięciu osobom. Chodzi o śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonywała aktów sabotażu i przestępstw o charakterze terrorystycznym, działając na rzecz rosyjskiego wywiadu. W ramach postępowania ustalono, że w Polsce, Litwie, Łotwie i innych krajach europejskich działała grupa, która wywoływała pożary obiektów wielkopowierzchniowych.

Celem było poważne zastraszanie ludności, a w konsekwencji oddziaływanie na opinię publiczną. Do grupy mieli należeć m.in. oskarżeni Daniil B., Oleksandr H., Vitalii K., skazani już w innym procesie Serhii R., Pavlo T., Vladyslav Y. oraz poszukiwani ENA i listami gończymi Serhii Chalyi oraz Oleksandr Varyvoda. W przypadku Polski chodzi o podpalenia sklepu OBI przy ul. Radzymińskiej w Warszawie z 13-14 kwietnia 2024 r. oraz stołecznego Centrum Handlowego Marywilska 44 z 12 maja 2024 r.

Pożar Marywilskiej 44 i OBI w Warszawie. Nowe szczegóły oraz zarzuty dla Białorusina i Ukraińców

Akt oskarżenia objął również podpalenia IKEA w Wilnie 9 maja 2024 r. oraz przygotowania w maju 2024 r. do podpalenia sklepu szwedzkiej sieci w Rydze. Daniil B. usłyszał dwa zarzuty, m.in. nagrania pożaru Marywilskiej 44 oraz akcji służb gaśniczych i ratunkowych. Ukrainiec działał na zlecenie Oleksandra V., któremu przesłał film. Jeden zarzut podpalenia OBI usłyszał Stepan K. Najpierw zostawił urządzenie umożliwiające zdalne wywołanie pożaru, które potem odpalił w nocy.

Spłonęła część sklepu, a straty wyniosły ponad 3,5 mln zł. Białorusin nagrał swoje działania komórką, aby udowodnić przeprowadzenie aktu sabotażu. Niektóre materiały wykorzystała rosyjska propaganda. Vitalii K. usłyszał cztery zarzuty, w tym dokonanie pobicia w Wólce Kosowskiej. Jeden zarzut pomocnictwa w tym pobiciu usłyszał Pavlo T. Dwa zarzuty usłyszał też Oleksandr H. Ostatnia trójka jest obywatelami Ukrainy.

Śledztwo jest kontynuowane, zapadły pierwsze wyroki skazujące

Za udział w szpiegostwie lub działania na rzecz obcego wywiadu, dokonywane dywersji, sabotażu lub dopuszczanie się przestępstw o charakterze terrorystycznym grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Trwa ustalanie, kto bezpośrednio odpowiada za podpalenie Marywilskiej 44 i na czyje zlecenie. Pierwszy akt oskarżenia przeciwko Serhiiemu R., Pavlowi T. i Vladyslavowi Y. został skierowany pod koniec kwietnia 2025 r. W połowie września 2025 r. Ukraińcy usłyszeli wyroki skazujące.

