Polak handlował hitlerowskimi mundurami i hełmami. Miał też puszkę z napisem „Cyklon B”

Pracownik targu staroci Agra w Lipsku (mieście we wschodniej części Niemczech) wezwał policję po tym, gdy zobaczył na jednym ze stoisk hitlerowskie pamiątki (znajdowały się na nich neonazistowskie emblematy). Oprócz wcześniej wspomnianej puszki, w której kiedyś znajdowała się ziemia okrzemkowa nasycona cyjanowodorem (Cyklon B to nazwa handlowa produktu wytwarzanego przez niemieckie przedsiębiorstwo Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, w skrócie – Degesch), były tam także hitlerowskie mundury, hełmy czy flagi III Rzeszy (zakazane na terenie sąsiada Polski). 39-latek i jego towarzysz (obywatel Włoch) mieli prócz tego broń na sprzedaż.

Sprawę nagłośnił dziennik „Bild”. Jak ujawniła rzeczniczka lokalnej policji – Moritz Peters – 62-latek miał na sprzedaż konkretnie cztery sztuki broni długiej. Wszystkie te przedmioty – łącznie z pustą puszką, której zawartości hitlerowcy używali podczas drugiej wojny światowej, by mordować ludzi m.in. w komorach gazowych KL (Konzentrationslager) Auschwitz – zostały zarekwirowane. Wcześniej do wnętrza zajrzeć musiała jednak specjalna grupa strażaków, bo nie wiadomo było, czy w puszcze na pewno nie ma już śmiertelnie trujących związków chemicznych.

Polak może teraz mieć kłopoty. Śledztwo ruszyło

Służby wszczęły śledztwo – sprawa przeanalizowana zostanie pod kątem możliwego popełnienia dwóch przestępstw, konkretnie: naruszenia ustawy o kontroli broni wojennej i używania symboli niekonstytucyjnych organizacji (w tym przypadku III Rzeszy – Drittes Reich – na czele której przed i w czasie wojny stał dyktator Adolf Hitler.). Oprócz tego Polak i Włoch nie mogą przez pół roku handlować na terenie Agry.

Za pierwszy czyn grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat trzech, a za drugie – od roku do nawet 10 lat (w niektórych przypadkach).

Czytaj też:

Grzybiarz wybrał się do lasu, nie krył zaskoczenia. Film okrążył siećCzytaj też:

Donald Tusk dostał kontrę od Viktora Obrana. „Pokochaj i ocal swój kraj”