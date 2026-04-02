Polacy ocenili działalność Nawrockiego. Wyniki najnowszego sondażu nie pozostawiają złudzeń

W marcu działalność Sejmu dobrze oceniło 31 proc. Polaków. To spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim sondażem przeprowadzonym w lutym. Negatywne opinie o izbie niższej parlamentu zadeklarowało 53 proc. ankietowanych. To wzrost o trzy pkt proc. Respondenci nie zmienili zdania o Senacie. Na ich pracę pozytywnie patrzy 34 proc. osób, a na drugim biegunie jest 38 proc. uczestników badania.

Od kilku miesięcy odsetek Polaków posiadających dobre odczucia o Karolu Nawrockim kształtuje się na podobnym poziomie. Zmiany są minimalne. Tuż po zaprzysiężeniu głowa państwa miała w sondażu 44 proc. pozytywnych ocen. We wrześniu dostała „premię” z tytułu pełnionej funkcji o 10 p.p. Następnie doszło do spadku poparcia do 51 i 50 proc. Potem miał miejsce wzrost o jeden p.p. i od kolejnego miesiąca notowania Nawrockiego w tym zakresie kształtują się na poziomie 50 proc.

Najnowszy sondaż oceny działalności instytucji. Pod lupą Nawrocki, Sejm, wojsko czy Straż Graniczna

Większe wahania są z kolei w przypadku złego postrzegania prezydenta. Po dwóch miesiącach stabilizacji na 39 proc. doszło do spadku o jeden p.p. 12 proc. ankietowanych pytanych o działalność Nawrockiego odpowiedziało „trudno powiedzieć”. To wzrost o jedno oczko. Pozytywną opinię o Trybunale Konstytucyjnym posiada aktualnie 26 proc. respondentów. Na pracę sądów dobrze patrzy 30 proc. osób. Na drugim biegunie jest 47 proc. uczestników badania.

Jeśli chodzi o prokuraturę, podział wynosi 34 proc. pozytywnych ocen i 30 proc. krytycznych. Dobre opinie ws. NBP wynoszą teraz 51 proc., a złe 25 proc. Największą aprobatą Polaków cieszą się służby mundurowe. Funkcjonowanie wojska wywołuje zaufanie 80 proc. ankietowanych przy jedynie pięciu proc. negatywnych ocen. Na plus jest również Straż Graniczna – 77 proc. głosów na „tak” przy jedynie czterech proc. na „nie”.

