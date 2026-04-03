Szczepkowska uderza w Nawrockiego i PiS: To bełkot, który musi zobaczyć każdy

Od objęcia władzy przez Karola Nawrockiego, aktorka Joanna Szczepkowska nie odpuszcza nowemu prezydentowi i na bieżąco komentuje wszystkie jego poczynania. Na swoim koncie na Facebooku tworzy swoistego bloga, który zgromadził już pokaźną liczbę czytelników. Tym razem jednak do krytyki głowy państwa wykorzystała media tradycyjne, a konkretnie program „Bez Trybu” stacji TVP Info.

Szczepkowska oskarża Nawrockiego o próbę zmiany ustroju

W środę 1 kwietnia wieczorem Szczepkowska surowo oceniła blokowanie przez Nawrockiego nominacji sędziowskich dla 4 z 6 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaprzysiężeni zostali jedynie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Nie wiadomo, co z losem pozostałych prawników.

– Tak naprawdę, jak się zastanowimy, o co w tym wszystkim chodzi. Moim zdaniem chodzi o zupełną zmianę ustroju. Po prostu. O to chodzi od początku – stwierdzała Szczepkowska. – Jeszcze z tym obsadzeniem Karola Nawrockiego w tej roli, jaką ma teraz – dodawała.

– To jest obsadzenie człowieka, który ma doprowadzić właśnie do władzy autorytarnej, do zmiany w ogóle wszystkiego, do zmiany naszego ustroju. Tak on działa. O to w tym wszystkim chodzi – uważa aktorka.

Szczepkowska o poparciu PiS dla Orbana: Wolna amerykanka

Prowadząca program Justyna Dobrosz-Oracz pytała też artystkę o otwarte poparcie ze strony PiS i prezydenta wobec premiera Węgier Viktora Orbana. Wspomniała o jego bliskich relacjach i interesach z Władimirem Putinem. – Jak to się stało, że PiS, partia antyrosyjska, zabrnęła do takiego punktu, że mam wrażenie Unia jest groźniejsza niż Rosja? – pytała swoją rozmówczynię.

– Karty są odkryte. To jest w tej chwili w ogóle wolna amerykanka, to, co się dzieje, znaczy wszystkie chwyty dozwolone. Taka jest sytuacja. Tak naprawdę już nie chodzi o to, co oni mówią, tylko żeby ludzie zobaczyli, jaki to jest bełkot – odpowiadała Szczepkowska.

