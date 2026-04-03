Pogodowy zwrot o 180 stopni. Po wielkanocnym cieple nadejdzie mróz

Jak wynika z prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przed nami spore ochłodzenie. Mimo że początek kwietnia okazał się łaskawy dla mieszkańców Polski, sytuacja ma się za chwilę zmienić. Cały kraj musi przygotować się na konkretne przymrozki, a ci, którzy schowali już zimowe kurtki na dno szafy będą musieli ponownie je stamtąd wyciągnąć.

Preludium przed falą chłodu

Noce z 3 na 4 kwietnia oraz z 4 na 5 kwietnia przyniosą niskie, ale dodatnie wartości – szczególnie na południowym zachodzie Polski temperatury będą wyjątkowo łagodne.

W niedzielę 5 kwietnia w rejonie Wrocławia, Legnicy i Wałbrzycha termometry wskażą około 5-6 stopni Celsjusza. W centrum i na północy – w takich miastach jak Łódź, Poznań czy Bydgoszcz będzie nieco chłodniej – mieszkańcy tych miast i okolic zobaczą na termometrach wartości rzędu 2-3 stopni. Jedynie na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk i Białegostoku, oraz na Podhalu pojawiają się niewielkie przymrozki – od 0 do -2 stopni. Mowa jednak o temperaturach w nocy.

Zanim nadejdzie fala chłodu, czeka nas bardzo ciepła niedziela. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – w tym we Wrocławiu, Legnicy i Opolu – temperatura może wzrosnąć nawet do 21 stopni. W Wielkopolsce i na Śląsku termometry pokażą około 19 stopni, a w centralnej Polsce – w Warszawie i Łodzi – od 17 do 19 stopni.

Po Wielkanocy przyjdzie ochłodzenie

Od wtorku 7 kwietnia musimy być jednak gotowi na pogodową woltę. Wraz ze zmianą cyrkulacji powietrza do Polski zacznie napływać znacznie chłodniejsza masa powietrza.

Tym sposobem już w środę w zachodniej części kraju – w Poznaniu czy Gorzowie Wielkopolskim – temperatura w nocy spadnie w okolice 0 stopni. Na wschodzie, od Lublina po Rzeszów, pojawi się lekki mróz, sięgający około -1 stopnia.

W rejonach górskich zrobi się jeszcze zimniej. W Zakopanem i okolicach Tatr nocą temperatura spadnie do -5 stopni. To będzie jednak dopiero zapowiedź silniejszego ochłodzenia.

Kulminacja zimna nadejdzie w nocy z 9 na 10 kwietnia, kiedy to ujemne temperatury obejmą cały kraj. W największych miastach – Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu – słupki rtęci pokażą od -3 do -4 stopni.

Z najtrudniejszymi warunkami będą musieli zmierzyć się mieszkańcy południa Polski. Na Podhalu, w okolicach Zakopanego i Nowego Targu, temperatura spadnie do -12 stopni, a kolejnej nocy lokalnie nawet do -15 stopni.

Weekend przyniesie powolne ocieplenie

W kolejnych dniach chłód zacznie stopniowo ustępować, chociaż w nocy z piątku na sobotę nadal w wielu regionach kraju będzie mroźnie. Na Pomorzu Środkowym, w centrum oraz na południu temperatury spadną do -1/-3 stopni. Podobne wartości utrzymają się na Podlasiu.

Pierwsze bardziej wyraźne oznaki ocieplenia pojawią się dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek – wtedy to dodatnie temperatury od zachodu kraju zaczną wracać.

