Sensacja na Dolnym Śląsku. To może przyćmić złoty pociąg!

Legenda o złotym pociągu od lat elektryzuje poszukiwaczy i miłośników historii. Obecne poszukiwania legendarnego pociągu koncentrują się na tzw. 61. kilometrze linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych.

Michał Motak z zespołem „Złoty pociąg 2025” oraz Piotr Koper, który już dekadę temu próbował znaleźć słynny skład razem z Andreasem Richterem, twierdzą, że zbliżyli się do kluczowych ustaleń. W sprawie nadal jest jednak mnóstwo znaków zapytania.

Sekretny projekt na Dolnym Śląsku. Badacz ujawnia szczegóły

Tymczasem na horyzoncie pojawił się kolejny tajemniczy projekt. Autor kanału „Kulawa Eksploracja” na Youtube zdradził, że w czerwcu lub lipcu ruszy akcja, która ponownie ściągnie uwagę pasjonatów historii na Dolny Śląsk. – Myślę, że ta inicjatywa przyćmi nawet poszukiwania złotego pociągu. To będzie hit na cały Wałbrzych, a być może na całą Polskę. Jeszcze nie miałem przyjemności brać udziału w czymś podobnym – zapewnia badacz.

Na razie szczegóły projektu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że temat związany jest z koleją na terenie Mieroszowa i okolic. Pomysł miał uzyskać przychylność burmistrza miasta, a prace przygotowawcze obejmują realizację niezbędnych pozwoleń.

– Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym projekcie i zaproponowano mi w nim udział, po prostu opadła mi szczęka. Sprzęt, który mi pokazano, jest tak niezwykły, że zaczynam poważnie zastanawiać się nad istnieniem obcych cywilizacji. I uwierzcie, nie przesadzam, to naprawdę zapowiada się spektakularnie i niesamowicie ciekawie – podkreśla badacz.

Nowy projekt na Dolnym Śląsku przyćmi złoty pociąg?

Jak dowiadujemy się z nagrania zamieszczonego w serwisie Youtube, „w ramach prowadzonych działań w Polsce po raz pierwszy ma zostać użyty sprzęt, który dotąd nigdy nie był stosowany w takich poszukiwaniach”.

– Nie chodzi o koparkę białorusinkę. Całość może zrobić ogromne wrażenie i będzie prawdziwym hitem w regionie – przekonuje badacz. Twórca zapewnia, że „przedsięwzięcie będzie spektakularne, a na miejscu pojawią się także zagraniczne telewizje”.

Czytaj też:

