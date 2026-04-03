Pierwszy ranking polskich katoinfluencerów i wojna zastępcza. „Wprost” na Wielkanoc

„Ranking katolickich influencerów”. Przez niektórych katolików są słuchani z większą uwagą niż biskupi. Katoliccy influencerzy budzą nadzieję, ale też coraz większe obawy. Także Watykanu, który ostrzega wiernych przed ich nadmiernymi wpływami. Marcin Dzierżanowski stworzył pierwszy w Polsce ranking katolickich influencerów.

„Wojna zastępcza”. Żadna irańska broń atomowa, żydowskie spiski ani sugerowana głupota administracji USA nie tłumaczą zawiłości wojny z ajatollahami lepiej niż chęć odcięcia Chin od paliw – stawia diagnozę Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym Wprost

„Zła passa rządu”. Fatalne dane o finansach, kryzys w służbie zdrowia, katastrofa wizerunkowa związana z działaczką skazaną w sprawie o pedofilię. KO powinna zacząć się martwić – analizuje Eliza Olczyk.

„Awantura o ślubowanie”. – Sądzę, że będziemy świadkami wymuszania zachowań, których wcześniej nie potrafiliśmy sobie wyobrazić – ostrzega Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Tusk powinien się odciąć”. – Chciałbym usłyszeć z ust premiera zapewnienie: „My o tym nie wiedzieliśmy, nigdy nie tuszowaliśmy – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Przemysław Wipler, nawiązując do bulwersującej sprawy działaczki KO.

„Lęk poborowy”. Powrót obowiązkowej służby wojskowej nie jest dziś blokowany przez spór PiS-u z KO. Prawdziwą barierą jest strach przed reakcją wyborców Konfederacji. Bo pobór to nie tylko decyzja militarna — to polityczna detonacja – stawia tezę Jan Wróbel.

„Azbestowa inteligencja”. Może AI nie ma jednoznacznie złych skutków i może naprawdę przyniesie jakąś wartość. Ale scenariusz „zeskrobywania azbestu” trzeba bardzo poważnie rozważyć – pisze Olgierd Sroczyński.

„Masa krytyczna rośnie”. – Chodzi o to, by kobiety wróciły do „stolika”. W Polsce nadal brakuje warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Olga Leonowicz, przedsiębiorczyni, aktywistka.

„Bobry kontra beton”. Leśnicy z Józefowa najpierw twierdzili, że odstrzał 70 proc. populacji bobrów to jedyne wyjście. Gdy jednak sprawa zyskała rozgłos, zmienili zdanie. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Bunt z doładowaniem”. Informacja o planach budowy ośrodka dla cudzoziemców wywołała w Jachrance bunt. Teraz protestujący mieszkańcy zyskali nowego sojusznika – pisze Piotr Barejka.

„Ostrożnie z obniżkami”. – Decyzja o obniżeniu VAT-u na żywność byłaby dziś przedwczesna – obecnie po prostu nie obserwujemy drastycznych skoków cen – analizuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Marek Zuber, ekonomista.

„Kto kontroluje elity”. Czy rządzą nami ludzie prawi, niezależni, działający w naszym interesie? A może część z nich w pewnym momencie przestała być niezależna i zaczęła działać w interesie grup nacisku? – zastanawia się Nick Sadowski.

„Święta poza schematem”. Święta, które miały być czasem spokoju i bliskości, dla wielu osób stają się źródłem napięcia, presji i… poczucia winy. Psycholożka Natalia Sadownik w rozmowie z Joanną Biegaj podpowiada, jak nie dać się wciągnąć w ten schemat.

„Dzieci chcą normalności”. – Dzieciom nie zależy na fajerwerkach, chcą prostych rzeczy. Czasem jedno zdanie: „dobra robota” zmienia więcej niż cały trening – instruuje Marcin Gortat w rozmowie z Krystyną Romanowską.

