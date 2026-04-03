Pożar wielkiego krzyża przed kościołem w Warszawie. Nad konstrukcją unoszą się kłęby dymu

W Wielki Piątek (3 kwietnia) doszło do pożaru dobrze znanego mieszkańcom Mokotowa i przyjezdnym krzyża. 25-metrowa konstrukcja znajduje się na terenie Parafii Rzymskokatolickiej Św. Maksymiliana Kolbe.

To historyczny krzyż – gdy stał on na ówczesnym pl. Zwycięstwa, w 1979 roku modlił się przy nim papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Ojca Świętego padły wtedy dobrze znane Polakom słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… tej ziemi”. Miały one dawać nadzieję na to, że kraj zostanie wyswobodzony z sideł komunizmu.

W późniejszym czasie trafił on przed kościół na Służewcu.

Oto szczegóły

Straż otrzymała zawiadomienie ws. zdarzenia w piątek po południu. Jak doszło do pożaru? – Był to najprawdopodobniej samozapłon – pod krzyżem znajdowały się znicze. Konstrukcja jest metalowo-drewniana, mogła przyczynić się do pożaru – wyjaśnił Onetowi młodszy aspirant Jakub Filipiak z Wydziału Komunikacji Komendy Stołecznej Policji.

Teren wokół konstrukcji został odgrodzony od gapiów.

Przedstawiciel służb wskazał, że w tym momencie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. – Są tylko straty w mieniu. Nie mam informacji o tym, żeby inne elementy infrastruktury uległy zniszczeniu – przekazał policjant (cytat za portalem Onet).

