TVN zmieni właściciela. CBS pokazuje, co może czekać polską stację

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wywołało falę pytań o przyszłość flagowych stacji informacyjnych. W przypadku Stanów Zjednoczonych chodzi o CNN, a w Polsce o stację TVN.

Wątpliwości pojawiły się przede wszystkim w związku z powiązaniami rodziny Ellisonów z Donaldem Trumpem oraz zmianami, które zostały wprowadzone po tym, jak to właśnie ci biznesmeni przejęli stację CBS.

W ostatnich miesiącach w redakcji doszło do poważnej rewolucji kadrowej. Z „CBS Evening News” odeszli John Dickerson i Maurice DuBois, a współprowadzący i korespondenci, w tym Anderson Cooper, pożegnali się z zespołem. Zwolnienia dotknęły również około 60 osób związanych z CBS News Radio.

Katastrofalne wyniki oglądalności CBS News

Jak się okazuje, wprowadzone zmiany miały katastrofalne skutki i spowodowały odpływ widzów. Flagowe programy informacyjne CBS notują rekordowo niską oglądalność. Jak podaje serwis Status.news, powołując się na dane Nielsena, zarówno wieczorny dziennik „CBS Evening News”, jak i poranne „CBS Mornings” tracą widzów, co zbiegło się w czasie z objęciem stanowiska redaktorki naczelnej CBS News przez Bari Weiss.

W marcu „CBS Evening News” oglądało średnio 4,1 mln osób, z czego w kluczowej grupie komercyjnej 25–54 lata zaledwie 508 tys. To spadek w stosunku do stycznia i lutego oraz 7-procentowa utrata widowni w porównaniu do pierwszego kwartału 2025 roku. W grupie 25–54 lata spadek sięga 18 proc.

Poranne „CBS Mornings” również odnotowało straty – w marcu średnio 1,74 mln widzów wobec 1,98 mln w grudniu 2025 roku. To najniższy wynik od października. W grupie 25–54 lata spadek wyniósł aż 32 proc.

Rekordowy spadek widzów CBS. Co to oznacza dla TVN?

Pod rządami Weiss i Ellisona CBS jest oskarżane o faworyzowanie administracji Donalda Trumpa, co budzi kontrowersje w amerykańskim środowisku medialnym. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest to jeden z głównych powodów odpływu widzów.

I być może wskazówka, jaka przyszłość może czekać stację TVN. – Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców, a ta konkretna grupa odbiorców będzie musiała być przez kogoś zagospodarowana. Albo TVN utrzyma podobną narrację, albo w to miejsce wejdzie ktoś inny – oceniła na łamach Press Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

