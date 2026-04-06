Przez Polskę przetoczyła się wichura. Doszło do uszkodzenia dachu szpitala, linii energetycznych czy aut
Przez Polskę przetoczyła się wichura. Doszło do uszkodzenia dachu szpitala, linii energetycznych czy aut

Skutki wichury
Skutki wichury Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Państwowa Straż Pożarna opublikowała komunikat prasowy dotyczący podjętych interwencji z 5 na 6 kwietnia. Silny wiatr, który przetoczył się przez Polkę w trakcie Wielkanocy, spowodował liczne straty materialne. I nie tylko.

W Wielkanoc, z Wielkiej Niedzieli na Wielki Poniedziałek, przez Polskę przetoczyła się wichura. Media społecznościowe obiegły zdjęcia połamanych drzew czy zrujnowanych podwórek.

Przykładem może być Pomorze. W powiecie słupskim konar zawisł nad linią kolejową, a kolejny – tym razem w pow. wejherowskim – spadł na jedno z aut – poinformował portal Zawsze Pomrze. Inne medium – Meteolu – przekazało, że w gminie Sosnówka na Lubelszczyźnie wiatr pozrywał dachy, a także powalił drzewo na linię energetyczną. W Międzyrzecu Podlaskim doszło zaś do uszkodzenia dachu tamtejszego szpitala powiatowego. Obyło się jednak bez ewakuacji pacjentów – podało Radio Lublin. Zaś w powiecie ryckim linia energetyczna, która została uszkodzona przez wichurę, poraziła mężczyznę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, podległe Prezesowi Rady Ministrów (czyli w tym momencie premierowi Donaldowi Tuskowi), drugiego dnia świąt (6 kwietnia) ostrzegło przed silnym wiatrem. Przedstawiciele RCB zasugerowali, by mieszkańcy Polski zachowali ostrożność – szczególnie podczas aktywności na zewnątrz. Polecili także obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, by w miarę pozostali w domach i pod żadnym pozorem nie parkowali samochodów w pobliżu drzew i bezpośrednio pod nimi.

RCB wydało alert – dla regionu Zachodniego Pomorza (powiat sławieński) i województwa pomorskiego (pow.: lęborski, pucki, wejherowski, słupski i miasta Słupsk).

Strażacy nie odpoczywali w Wielkanoc. „2 tys. interwencji”!

PSP opublikowała natomiast wpis na platformie X, informujący o liczbie interwencji strażaków. Służby podjęły się aż 2000 działań.

Ostrzegli też ludzi, by nie chowali się po drzewami i unikali otwartej przestrzeni. „Jeśli zaskoczy Cię nawałnica – szukaj schronienia w budynku lub bezpiecznym miejscu” – zasugerowano.

Źródło: X / RCB / PSP