Dantejskie sceny w tramwaju. Senior raniony młotkiem w głowę

O incydencie w tramwaju w Warszawie, do którego doszło 6 kwietnia, jako pierwszy napisał Miejski Reporter. W jednym z wagonów doszło do awantury.

Ostra wymiana zdań ewoluowała w rękoczyny. W pewnym momencie napastnik wyjął młotek glazurniczy i miał uderzyć nim w głowę seniora.

Wstrząsające sceny. Pasażer tramwaju został przetransportowany do szpitala

Na warszawskie Śródmieście, w rejonie torowiska, zaparkowały policyjne radiowozy. Wezwano także zespół ratownictwa medycznego (karetkę pogotowia) do poszkodowanego. Przedstawiciele służb med. po obejrzeniu głowy 61-latka postanowili o przetransportowaniu go do pobliskiego szpitala.

Następnie mundurowi rozpoczęli poszukiwania napastnika. Wkrótce zatrzymani dwie podejrzane o udział w awanturze osoby. Wśród nich był 29-latek i 25-latka, jego towarzyszka. Oboje poddani zostali badaniu alkomatem, który wykazał ok. dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny.

Śledztwo ws. pobicia 61-latka będzie dalej prowadzone – ustalane będą okoliczności popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze policji gromadzą materiały dowodowe.

Czytaj też:

