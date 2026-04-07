Kontrterroryści w akcji w Warszawie. Zatrzymani mogą być uzbrojeni i zdeterminowani

We wtorek rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej „Radosław” pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk – wynika z nagrania, które otrzymał TVN24. Na filmie widać również funkcjonariuszy zjeżdżających na linach na dach budynku.

Przed blokiem stanęło również kilka nieoznakowanych aut. W akcji uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji. Radio Eska nieoficjalnie ustaliło, że „to realizacja wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną”.

Warszawa. Śmigłowiec Black Hawk przy Rondzie „Radosław”. Tajemnicza akcja kontrterrorystów

Działania już się zakończyły. Podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w rozmowie z TVP3 Warszawa podkreśliła, że „działania były prowadzone w kilku miejscach”.

– Kontrterroryści biorą udział w działaniach, kiedy można się spodziewać, że osoby mające być zatrzymane będą uzbrojone i zdeterminowane oraz w sprawach dużej wagi – wyjaśniała z kolei rzeczniczka Komendanta Głównego Policji Katarzyna Nowak.

