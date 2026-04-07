Przejęcie właściciela TVN nazwał „szaleństwem”. „Bardzo się napiął, zdecydowanie przepłacili”

Zoltan Varga to węgierski przedsiębiorca i inwestor, działający m.in. w branży medialnej. W Polsce był udziałowcem Gremi Media, właściciela „Rzeczpospolitej”. Varga w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zaznaczył, że „ma plan przejęcia kolejnego polskiego medium”. Zaznaczył jednak, że nie jest to temat „na przyszły tydzień czy miesiąc”. – To jest w toku i bardzo chętnie eksploruję tu możliwości. Aktywnie szukam nowych firm do kupienia – zapewnił Węgier.

– Czuję, że nie mogę pomijać polskiego rynku medialnego, który jest bardzo konkurencyjny. A ja właśnie takie lubię najbardziej. Tu trzeba koncentrować się na klientach, a nie reklamodawcach. Oczywiście krajobraz się zmienia, trzeba być gotowym na szybką zmianę kursu, ale jeśli ktoś chce poważnie budować portfel mediów w regionie, a ja chcę to robić, to obecność na polskim rynku jest konieczna – tłumaczył przedsiębiorca.

Był bliski przejęcia TVN, wciąż jest chętny. „Jeśli wróci na rynek, na pewno będę zainteresowany”

Varga przyznał, że „biorąc pod uwagę jego ambicje w Polsce szuka czegoś dużego”. – Skala ma znaczenie. Kiedy chcesz wykorzystać synergie, skonsolidować koszty i wiedzę, jest ogromna różnica, czy przychody spółki wynoszą 300 czy 20 milionów euro. Dlatego szukam czegoś większego – wyjaśnił węgierski inwestor. Varga przyznał, że „w 2025 r. był częściąjednego z konsorcjów, które poważnie chciało kupić TVN”. Nie chciał jednak mówić o szczegółach.

– Mogę powiedzieć, że jeśli TVN wróci na rynek, na pewno będę nim zainteresowany – zadeklarował przedsiębiorca. Varga przyznał, że „kiedy wchodził z biznes medialny, traktował to jako szybki zysk”. – Szybko zorientowałem się jednak, że media to nie tylko pieniądze – to wpływ, w dobrym sensie. Zakochałem się w możliwości zmieniania życia ludzi na lepsze i ochrony wolnych mediów. Zawsze miałem w sobie coś z misjonarza, ale tutaj poczułem, że znalazłem swoje miejsce – podkreślił.

Wyjaśnił, dlaczego nie może podnieść pensji

– Często słyszę narzekania od moich współpracowników: „Dlaczego nie możesz podnieść pensji? Jesteś bogaty, stać cię”. Ale co się stanie, jeśli zysk w mediach nagle zniknie i przez dwa lata muszę finansować bieżące funkcjonowanie, a w międzyczasie inne biznesy też zaczną źle iść? To droga donikąd – mówił Węgier. Varga po wejściu w media poczuł, że „naprawdę zrobił coś dobrego dla kraju i często słyszy to od ludzi”. – Prowadzenie biznesu medialnego z zyskiem to ciężka praca – zapewnił.

Inwestor ocenił, że fuzja Paramount i Warner Bros. Discovery to „szaleństwo”. Varga ocenił, że przyszły właściciel TVN „bardzo się napiął”. – Zdecydowanie przepłacili. Z drugiej strony, patrząc z perspektywy politycznej, Paramount jest bardzo blisko administracji Trumpa, dlatego przepłacają. Jeśli porównasz to z rynkiem węgierskim, to widać tu analogię. To z pewnością nie jest tylko transakcja ekonomiczna, ale też polityczna – podsumował Varga.

