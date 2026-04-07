Padł strzał. W siedzibie Ministerstwa Finansów doszło do tragedii

O tragedii w budynku MF portal poinformował we wtorek (7 kwietnia). W Wielki Poniedziałek (6 kwietnia), pod siedzibą MF, zaparkowała karetka pogotowia z zespołem ratownictwa medycznego na pokładzie, a także policyjny radiowóz.

Z ustaleń MR wynika, że zgłoszenie, które otrzymały służby, dotyczyło nieprzytomnego mężczyzny. Jak się okazało, był to pracownik ochrony. ZRM zweryfikowało jego stan zdrowia – wyszło wtedy niestety na jaw, że jest martwy.

Przeprowadzone na miejscu czynności pozwoliły założyć wstępnie, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Wstrząsające szczegóły

Jak doszło do zgonu? Mężczyzna „miał przy pomocy broni służbowej dokonać zamachu na własne życie” – podało źródło.

Służby – pod nadzorem prokuratora – będą teraz ustalały wszelkie okoliczności śmierci ochroniarza.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

