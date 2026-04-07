Od 22 lat siedzi w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił. Nawrocki go ułaskawi?

Niemiecki sąd dwie dekady temu skazał obywatela Polski na dożywocie. Został oskarżony o brutalne morderstwo prostytutki w Monachium, chociaż był niewinny – o czym mówił od samego początku.

Po trzech latach śledczy z Polski zatrzymali prawdziwego zabójcę, który zeznał, że Pytel jest niewinny. Mężczyzna został skazany i – co najciekawsze – nawet odsiedział już cały zasądzony wyrok, tymczasem osoba, która nie miała nic wspólnego ze zbrodnią, wciąż przebywa za kratami.

By Pytel mógł zostać uniewinniony, niemiecki sąd musiałby wznowić postępowanie dotyczące morderstwa i roli mężczyzny w całym tragicznym zdarzeniu. Ale zgody wymiar sprawiedliwości nie wyraził. Wnioski o ułaskawienie 57-letniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej odrzucał też trzykrotnie były prezydent – Andrzej Duda – i to pomimo faktu, że polskie sądy wystawiały skazanemu pozytywne opinie. Jak poinformowała Telewizja Polska, niedawno dokumenty ws. po raz kolejny trafiły na biurko głowy państwa, ale tym razem do następcy Dudy – Karola Nawrockiego.

„Wiedziałem, że idzie ją okraść, ale nigdy nie godziłbym się na jej zabójstwo”

Pytel znał się z W., który dopuścił się zabójstwa. Wspólnie planowali okraść kobietę, która została pozbawiona życia w 2004 roku. Feralnego dnia czekał na przystanku autobusowym, gdy tymczasem W. wszedł do mieszkania. – Ja wiedziałem, że idzie ją okraść, ale miało dojść tylko do kradzieży i nigdy nie godziłbym się na utratę jej zdrowia czy życia. Mało tego, ja zaraz po zatrzymaniu sam się zgłosiłem, chciałem im to wszystko opowiedzieć ale nikt nie dawał mi wiary – relacjonował na antenie TVP3 Rzeszów.

Adwokat, mecenas Marek Tokarczyk, wskazywał, że nie było materiałów dowodowych, które potwierdzałyby, iż Pytel jest odpowiedzialny za zabójstwo. – Nie było żadnego dowodu że ma coś z tym wspólnego, w mieszkaniu nie ma jakiegokolwiek materiału DNA [biologicznego – red.] lub innych śladów, że był w lokalu [prostytutki – red.] – opowiadał.

Jak 7 kwietnia (we wtorek) podał portal Onet, ministerstwo sprawiedliwości bada sprawę niesłusznie skazanego. Wiceszefowa MS – Maria Ejchart – zapowiedziała, że planuje spotkanie z przedstawicielami niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w formie dyplomatycznej. – Żeby zasygnalizować naszą wolę i przekonanie o konieczności wznowienia tego postępowania przez sąd niemiecki – poinformowała.

Możliwe też, że prezydent podpisze akt łaski dot. Pytla.

