Wędkarz dokonał makabrycznego odkrycia. Służby na tropie mrocznej tajemnicy

Mieszkaniec Szczecinka (województwo zachodniopomorskie) natknął się na ludzkie szczątki. O swoim odkryciu, do którego doszło nad stawem, natychmiast poinformował służby. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek 6 kwietnia ok. godz. 12:00.

Wędkarz dokonał makabrycznego odkrycia. Ludzka czaszka w stawie

– Mężczyzna miał zamiar wędkować nad jednym z miejskich stawów, gdy zauważył przedmiot przypominający czaszkę. Natychmiast powiadomił służby. Na miejsce wysłaliśmy patrol policji, do którego szybko dołączyła również grupa dochodzeniowo-śledcza – poinformowała w rozmowie z tvn24.pl Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Funkcjonariusze przystąpili do przeszukania okolicy, gdzie odnaleźli również inne fragmenty ludzkiego szkieletu, a także strzępy ubrania, buty i fragmenty paska. Prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformowała, że nie znaleziono niczego, co mogłoby pomóc w procesie identyfikacji.

– Nie wiadomo, do kogo należały szczątki. Wstępnie ustalono, że jest to szkielet mężczyzny. Okoliczności, w jakich zmarł, będą przedmiotem śledztwa prowadzonego w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci – poinformowała w rozmowie z tvn24.pl. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.

Groźny incydent na Dworcu Centralnym w Warszawie. Szokujące zachowanie 35-latkiCzytaj też:

Afera z dzikami w Warszawie. Litewka publikuje zdjęcia, ratusz się tłumaczy