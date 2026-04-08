Nowe ustalenia ws. rozmów USA-Iran. Padła kluczowa data

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zaproponował 8 kwietnia w serwisie X, że rozmowy między USA a Iranem mogą odbyć się 10 kwietnia w Islamabadzie, stolicy Pakistanu. Dodał także, że „prezydent Pezeshkian potwierdził udział Iranu w nadchodzących negocjacjach”.twitter
Agencja informacyjna Nexta poinformowała, że „J.D. Vance będzie reprezentował Stany Zjednoczone, podczas gdy Iran będzie reprezentowany przez Ghalibafa. Kwestia Cieśniny Ormuz jest jednym z głównych tematów” – poinformowała Nexta. Przypomnijmy, 8 kwietnia przed godz. 2.00 Donald Trump poinformował o dwutygodniowym rozejmie z Iranem, pod warunkiem otwarcia cieśniny Ormuz.
Reakcje na zawieszenie broni
Wołodymyr Zełenski odniósł się do zapowiedzianego przez Donalda Trumpa rozejmu z Iranem. Jak podkreślił w serwisie X, „to słuszna decyzja prowadząca do zakończenia wojny”.
Zełenski zapowiedział, że „ukraińskie specjalistyczne zespoły wojskowe będą kontynuować pracę w regionie, by wspierać dalszy rozwój zdolności bezpieczeństwa”. Polityk zwrócił uwagę, że „sytuacja w tym regionie ma globalne konsekwencje – wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie i w Zatoce pogłębiają wyzwania dla gospodarki i kosztów życia w każdym kraju”.
Ukraiński prezydent odniósł się również do trwającej wojny z Rosją. „Popieramy rozejm na Bliskim Wschodzie i w Zatoce, który toruje drogę wysiłkom dyplomatycznym. Ukraina mówi Rosji po raz kolejny: jesteśmy gotowi odpowiedzieć tym samym, jeśli Rosjanie zaprzestaną swoich ataków. Wszyscy wiedzą, że rozejm może stworzyć właściwe warunki wstępne dla porozumień” – podkreślił.
Natomiast Ursula von der Leyen przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała w serwisie X, że „zawieszenie broni przynosi tak bardzo potrzebne obniżenie napięcia”. „Dziękuję Pakistanowi za mediację. Teraz kluczowe jest, aby negocjacje w sprawie trwałego rozwiązania tego konfliktu były kontynuowane. Będziemy kontynuować koordynację z naszymi partnerami w tym celu” – dodała.
Komentarze polskich polityków
– Cały świat przyjął z dużą ulgą i odrobiną nadziei informację o zawieszeniu ognia na Bliskim Wschodzie. Mając na uwadze dotychczasowe zachowania zaangażowanych polityków, patrzę z dużą ostrożnością na perspektywę nadchodzących tygodni – powiedział z kolei Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów 8 kwietnia. twitter
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził z kolei w serwisie X, że „zawieszenie broni to dobry sygnał, ale wciąż za mało, by mówić o trwałym pokoju. To sprawa nie tylko stabilności regionu, ale bezpieczeństwa gospodarczego w tym rynków surowców i paliw oraz obrony zasad, na których opiera się nasza cywilizacja”.
