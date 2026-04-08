Afera wokół TK. Sędziowie zaprosili Nawrockiego na zaprzysiężenie. Błaszczak: Czarzasty złamie prawo

Dziennik „Fakt” zwrócił się do przedstawicieli TK z pytaniem o dwójkę sędziów – Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Biuro prasowe przekazało redakcji, że zaprzysiężeni w środę (1 kwietnia tego roku) członkowie TK wciąż nie podjęli swoich obowiązków. – Prezes TK – Bogdan Święczkowski – wysłał 3 kwietnia [w piątek – red.] pisma do dwójki sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, informujące o obowiązku stawienia się w Trybunale Konstytucyjnym i rozpoczęcia pełnienia służby – zaznaczyła rzeczniczka prasowa – Weronika Ścibor.

Jednocześnie sędziowie: Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda mają zostać zaprzysiężeni w Sejmie w piątek. W trakcie uroczystości obecny będzie marszałek izby niższej – Włodzimierz Czarzasty (przewodniczący Nowej Lewicy).

W związku z tym, jak poinformował „Fakt”, na 9 kwietnia zaprosili Karola Nawrockiego do Parlamentu. Czy gabinet prezydenta odpowie na ten ruch pozytywnie? Nie wiadomo, czy głowa państwa pojawi się w Sejmie w piątek po południu.

Dojdzie do złamania prawa? Tak twierdzi Mariusz Błaszczak. „Happening Włodzimierza Czarzastego”

Pozostaje pytanie, czy tak zaprzysiężeni sędziowie uzyskają identyczny status jak ich koledzy z TK. Głos ws. zabierał minister sprawiedliwości. – Według mnie tak. Inaczej musielibyśmy uznać, że to prezydent ma decydować, kto będzie sędzią TK spośród wybranych przez Sejm. A to nie ma żadnej podstawy prawnej. Szef Kancelarii Prezydenta [Zbigniew Bogucki — red.] mówił, że prezydent sprawdzał życiorysy wybranych sędziów i wybrał dwóch. To oczywiste i rażące złamanie konstytucji – podkreślał Waldemar Żurek (Koalicja Obywatelska) w rozmowie z dziennikiem.

A co na to były minister obrony narodowej? „Osoby, które jutro wezmą udział w happeningu Czarzastego, myśląc że zostaną po tym pseudoślubowaniu sędziami TK, złamią prawo. Czarzasty też złamie prawo. Złożymy stosowny wniosek do prokuratury. Oczywiście mamy świadomość, że Żurek go nie zauważy, ale najważniejsze, że my będziemy o nim pamiętali” – napisał w piątek (8 kwietnia) na platformie X Mariusz Błaszczak (Prawo i Sprawiedliwość).

