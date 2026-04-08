Wipler nie wytrzymał. „Kłamliwe insynuacje Tuska”

Przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk ujawnił, że na przełomie października i listopada ubiegłego roku, czyli na ok. miesiąc przed wetem prezydenta Karola Nawrockiego, prezes Zondycrypto – Przemysław Kral – miał dokonać wpłat na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro (byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego), a także przelać środki na obrońców, kolejno – posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, a także księdza Michała Olszewskiego, prezesa fundacji Profeto (która otrzymała gigantyczne pieniądze na budowę kompleksu Archipelag – Wysp wolnych od przemocy – z Funduszu Sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy). A to nie wszystko.

– Inna spółka związana z Zondacrypto i panem Kralem Expofer Service House zrealizowała transakcje na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera. Fundacja nazywa się, żeby było zabawniej – Dobry Rząd. Przelała 70 tys. euro – odczytywał z kartki szef rządu 8 kwietnia. Informacje te otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Co na to parlamentarzysta Konfederacji Wolność i Niepodległość? Opublikował oświadczenie na platformie X.

Przemysław Wipler stanowczo zareagował na słowa Donalda Tuska

Wipler zaczął od stwierdzenia, że informacje, które przekazał premier Tusk w piątek, to „kłamliwe insynuacje” i „naruszają jego dobra osobiste”.

„1. Sugestie formułowane przez Donalda Tuska, jakoby działalność Fundacji Dobry Rząd miała związek z prezydenckim wetem rządowej ustawy o kryptoaktywach, są absurdalne i stanowią insynuację naruszającą moje dobre imię. Nie prowadziłem jakichkolwiek rozmów dotyczących tej ustawy z jakimikolwiek przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. 2. Co więcej, nie brałem też żadnego udziału w pracach nad poselskim projektem ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA regulujące rynek kryptowalut. 3. Oczekuję w tej sprawie przeprosin od Donalda Tuska dziś do północy. W przeciwnym razie złożę zawiadomienie do prokuratury w zakresie pomówienia, którego się dopuścił, a także przekroczenia przez niego uprawnień polegającego na publicznym posługiwaniu się informacjami gromadzonymi przez ABW. 4. Ponadto zażądam na piśmie informacji dotyczącej podstawy prawnej działań inwigilacyjnych prowadzonych wobec instytucji powiązanych z polityczną opozycją a także podstawy prawnej upublicznienia przez Donalda Tuska informacji zbieranych przez służby specjalne” – zaznaczył.

Napisał ponadto, że Dobry Rząd „w przeciwieństwie do fundacji sympatyzujących z rządem Koalicji Obywatelskiej nie korzysta z państwowych grantów i nie otrzymuje wsparcia od spółek skarbu państwa. Finansujemy nasządziałalność ekspercką w sposób legalny – wyłącznie ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców i firm”. „Jednym z podmiotów, z którymi fundacja współpracowała komercyjnie, jest Expofer Servis House” – poinformował.

"W polityce twoi wrogowie świadczą o tobie"

„6. Usługi świadczone przez Fundację na rzecz tej spółki ograniczały się do prowadzenia prac analitycznych i nie miały najmniejszego związku z toczącym się procesem legislacyjnym. 7. Jednocześnie trudno uznać za zaskoczenie, że tak jak cały klub Konfederacji i zdecydowana większość niezależnych ekspertów uważam rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach za fatalny i najbardziej rygorystyczny w całej Unii Europejskiej. Wejście w życie tych przepisów miałoby dewastujący wpływ dla całego rynku. Podkreślam, że moje stanowisko w sprawie tej ustawy jest niezmienne i prezentowałem je również przez nawiązaniem wspomnianej współpracy przez Fundację Dobry Rząd. 8. Dodatkowo chciałbym zauważyć, że tylko ktoś, kto nie ma pojęcia o rynku kryptoaktywów, może sądzić, że wejście w życie rządowej ustawy o kryptoaktywach, mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić działalności giełdy zondacrypto, która funkcjonuje w oparciu o licencję wydaną w Estonii i jest nadzorowana przez tamtejszego regulatora. Z publicznie dostępnych informacji wynika również, że spółka nigdy nie zamierzała ubiegać się o licencję w Polsce. Przyjęcie lub odrzucenie ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie wypływa w żaden sposób na działalność Zondy” – ocenił.

Wipler stwierdził na koniec, że „Tusk przesadził, złamał prawo i zapłaci za to”. „W polityce twoi wrogowie świadczą o tobie” – zaznaczył.

