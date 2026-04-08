Wipler nie wytrzymał. „Kłamliwe insynuacje Tuska”
Wipler nie wytrzymał. „Kłamliwe insynuacje Tuska”

Wipler i Tusk
Wipler i Tusk Źródło: PAP / Marcin Obara, Piotr Nowak
Premier Tusk zabrał głos ws. ustawy regulującej rynek kryptowalut. Stwierdził, że znalazł odpowiedź na pytanie, dlaczego m.in. Konfederacja „blokuje rozwiązania”, które zawiera projekt. Następnie powiedział, że spółka związana z Zondącrypto i prezesem Kralem miała wpłacić pieniądze m.in. na rzecz fundacji Wiplera. Poseł opublikował oświadczenie.

Przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk ujawnił, że na przełomie października i listopada ubiegłego roku, czyli na ok. miesiąc przed wetem prezydenta Karola Nawrockiego, prezes Zondycrypto – Przemysław Kral – miał dokonać wpłat na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro (byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego), a także przelać środki na obrońców, kolejno – posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, a także księdza Michała Olszewskiego, prezesa fundacji Profeto (która otrzymała gigantyczne pieniądze na budowę kompleksu Archipelag – Wysp wolnych od przemocy – z Funduszu Sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy). A to nie wszystko.

– Inna spółka związana z Zondacrypto i panem Kralem Expofer Service House zrealizowała transakcje na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera. Fundacja nazywa się, żeby było zabawniej – Dobry Rząd. Przelała 70 tys. euro – odczytywał z kartki szef rządu 8 kwietnia. Informacje te otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Co na to parlamentarzysta Konfederacji Wolność i Niepodległość? Opublikował oświadczenie na platformie X.

Przemysław Wipler stanowczo zareagował na słowa Donalda Tuska

Wipler zaczął od stwierdzenia, że informacje, które przekazał premier Tusk w piątek, to „kłamliwe insynuacje” i „naruszają jego dobra osobiste”.

„1. Sugestie formułowane przez Donalda Tuska, jakoby działalność Fundacji Dobry Rząd miała związek z prezydenckim wetem rządowej ustawy o kryptoaktywach, są absurdalne i stanowią insynuację naruszającą moje dobre imię. Nie prowadziłem jakichkolwiek rozmów dotyczących tej ustawy z jakimikolwiek przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. 2. Co więcej, nie brałem też żadnego udziału w pracach nad poselskim projektem ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA regulujące rynek kryptowalut. 3. Oczekuję w tej sprawie przeprosin od Donalda Tuska dziś do północy. W przeciwnym razie złożę zawiadomienie do prokuratury w zakresie pomówienia, którego się dopuścił, a także przekroczenia przez niego uprawnień polegającego na publicznym posługiwaniu się informacjami gromadzonymi przez ABW. 4. Ponadto zażądam na piśmie informacji dotyczącej podstawy prawnej działań inwigilacyjnych prowadzonych wobec instytucji powiązanych z polityczną opozycją a także podstawy prawnej upublicznienia przez Donalda Tuska informacji zbieranych przez służby specjalne” – zaznaczył.

Napisał ponadto, że Dobry Rząd „w przeciwieństwie do fundacji sympatyzujących z rządem Koalicji Obywatelskiej nie korzysta z państwowych grantów i nie otrzymuje wsparcia od spółek skarbu państwa. Finansujemy nasządziałalność ekspercką w sposób legalny – wyłącznie ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców i firm”. „Jednym z podmiotów, z którymi fundacja współpracowała komercyjnie, jest Expofer Servis House” – poinformował.

„W polityce twoi wrogowie świadczą o tobie”

„6. Usługi świadczone przez Fundację na rzecz tej spółki ograniczały się do prowadzenia prac analitycznych i nie miały najmniejszego związku z toczącym się procesem legislacyjnym. 7. Jednocześnie trudno uznać za zaskoczenie, że tak jak cały klub Konfederacji i zdecydowana większość niezależnych ekspertów uważam rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach za fatalny i najbardziej rygorystyczny w całej Unii Europejskiej. Wejście w życie tych przepisów miałoby dewastujący wpływ dla całego rynku. Podkreślam, że moje stanowisko w sprawie tej ustawy jest niezmienne i prezentowałem je również przez nawiązaniem wspomnianej współpracy przez Fundację Dobry Rząd. 8. Dodatkowo chciałbym zauważyć, że tylko ktoś, kto nie ma pojęcia o rynku kryptoaktywów, może sądzić, że wejście w życie rządowej ustawy o kryptoaktywach, mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić działalności giełdy zondacrypto, która funkcjonuje w oparciu o licencję wydaną w Estonii i jest nadzorowana przez tamtejszego regulatora. Z publicznie dostępnych informacji wynika również, że spółka nigdy nie zamierzała ubiegać się o licencję w Polsce. Przyjęcie lub odrzucenie ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie wypływa w żaden sposób na działalność Zondy” – ocenił.

Wipler stwierdził na koniec, że „Tusk przesadził, złamał prawo i zapłaci za to”. „W polityce twoi wrogowie świadczą o tobie” – zaznaczył.

