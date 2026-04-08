Adwokat od „trumien na kółkach” może uniknąć odsiadki. W wypadku zginęły 2 osoby









Sprawa Pawła K., skazanego prawomocnie na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, może przybrać nieoczekiwany kierunek. Choć “kaliber” aktu oskarżenia wobec K. wydaje się na pierwszy rzut oka czymś, za co trzeba ponieść karę pozbawienia wolności, to w przypadku adwokata znanego z mówienia o “trumnach na kółkach” może być inaczej. Adwokat od "trumien na kółkach" może uniknąć więzienia Wszystko przez to, że obrona wniosła o odbywanie kary 1,5 roku więzienia w trybie dozoru elektronicznego. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że Sąd Okręgowy w Łodzi wnioskował o zmianę sędziów decydujący w sprawie.O tym, kto ostatecznie zdecyduje w sprawie Pawła K., zdecyduje Sąd Najwyższy.

- Sąd w Łodzi, zachowując wszelkie standardy i chcąc uniknąć jakichkolwiek spekulacji związanych z tym, że Paweł K. był adwokatem czynnym na terenie okręgu łódzkiego, chciałby, aby Sąd Najwyższy przekazał tę sprawę do rozpoznania innemu sądowi – przekazał w środę Polskiej Agencji Prasowej rzecznik SO w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała.

W sytuacji, gdy Sąd Najwyższy nie uwzględni tego wniosku, to będzie skutkować obowiązkiem rozpoznania sprawy przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Warto przypomnieć, że wcześniej SO nie zgodził się na wstrzymanie wykonania kary. Aktualnie Paweł K. jest zawieszony w czynnościach zawodowych.

A jak to możliwe, że Paweł K. może uniknąć klasycznej odsiadki? Odpowiedź jest prosta i znajduje zastosowanie w prawie. Według przepisów kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może zostać zarządzona przez sąd, pod warunkiem, że wyrok nie przekracza roku i sześciu miesięcy. W związku z tym, że Pawłowi K. i tak sąd obniżył pierwotny wymiar kary, to niewykluczone, do więzienia nawet nie trafi.

Jak doszło do wypadku z udziałem adwokata Pawła K.

5 marca 2025 roku Paweł K. został prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku na drodze Barczewo – Jeziorany, w którym zginęły dwie kobiety jadące audi.

Sprawa nabrała rozgłosu, gdy krótko po tragedii Paweł K. nagrał i opublikował w sieci film ze swoją wypowiedzią. W nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z „trumną na kółkach” i że to wpłynęło na to, że kobiety zginęły. Słowa adwokata zbulwersowały opinię publiczną.



