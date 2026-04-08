W śmietniku leżał martwy płód. Wkroczyła prokuratura

W kuble na śmieci odkryto martwy płód – podała w środę (8 kwietnia) redakcja Radia ESKA. Do sprawy wkroczyła prokuratura – ruszyło śledztwo.

Oto szczegóły sprawy.

Organy ścigają próbują ustalić tożsamość matki zmarłego dziecka

Jak ustaliła rozgłośnia, zaraz po wezwaniu na miejsce służb w sprawę zaangażowany został prokurator. W tym momencie śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości kobiety – matki zmarłego dziecka. Możliwe, że osób mających związek ze zdarzeniem jest jednak więcej.

Dziennikarze dowiedzieli się, że martwy płód został umieszczony w śmietniku nieopodal miejsca zamieszkania młodej mieszkanki powiatu przemyskiego (nazwa miejscowości nie jest wymieniana przez prokuraturę), która może być matką dziecka.

Śledczy ujawnili, że sprawa w tym momencie prowadzona jest w kierunku podejrzenia spowodowania śmierci dziecka. – Jesteśmy na wstępnym etapie. Dopiero przeprowadzenie dalszych czynności pozwoli na potwierdzenie okoliczności – w tym m.in. tego, czy w ogóle mamy do czynienia z przestępstwem – powiedziała w rozmowie z ESKĄ rzeczniczka prasowa PO w Przemyślu – Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Wstrząsające odkrycie w śmietniku. „Matka nie przyznała się do winy”

Dwa lata temu informowaliśmy o znalezieniu noworodka w śmietniku na Pomorzu. Wszystko zaczęło się od wizyty w szpitalu na terenie Gdyni młodej matki, która uskarżała się na silne bóle brzucha i krwawienie.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie – zwłoki zostały niebawem poddane autopsji, która wykazała, że był to chłopczyk. Śledczy informowali, że urodził się żywy, ale wkrótce zmarł.

24-latka usłyszała wkrótce dwa zarzuty: zabójstwa dziecka i znieważenia zwłok. „Kobieta nie przyznała się do pierwszego zarzutu. Składając wyjaśnienia podała, że według niej dziecko urodziło się martwe. Natomiast przyznała się do znieważenia zwłok, czyli do porzucenia ich w wiacie śmietnikowej” – informowali śledczy (cytat z 2024 roku – za Polską Agencją Prasową).

