Absurd w TV Republika. Wampirze zęby dla Żurka i zderzenie z maszyną czyszczącą

Na koniec programu „W punkt” w TV Republika pojawił się wątek „satyryczny”. Odegrano krótką scenkę uderzającą w Waldemara Żurka. Chodzi o sytuację z 2018 r. Ówczesny sędzia, wychodząc z toalety, został uderzony przez pełną wody maszynę do czyszczenia podłóg. Władze krakowskiego sądu, gdzie doszło do zdarzenia, nie chciały wypłacić odszkodowania obecnemu ministrowi sprawiedliwości. W 2024 r. zapadł prawomocny wyrok, że wypadek miał miejsce.

W Telewizji Republika ironizowano, że sprzęt „został ukradziony z Trybunału Konstytucyjnego”. Była to zapowiedź magazynu satyryczno-publicystycznego „Piachem w tryby”. Jego prowadzący wyjaśnili również swoje nietypowe ubranie. Przekonywali, że to był „kamuflaż, bo musieli jakość wejść do TK”. Piotr Lisiewicz kontynuował, że minister sprawiedliwości „już dawno by zszedł do Trybunału Konstytucyjnego, ale bał się maszyny czyszczącej”.

TV Republika uderzyła w Waldemara Żurka. Ironizowano z wypadku w sądzie i walki o demokrację

– Ale my chyba mamy jeszcze jedną rzecz, żeby ministra Żurka ratować, ponieważ on zęby stracił podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości – wtórował Jakub Maciejewski. Lisiewicz zaznaczył, że wszystko przez to, że „zgrzytał zębami”. – Przez PiS stracił, należy mu się wielkie odszkodowanie. I żeby to się nie powtórzyło mamy własne zęby – powiedział Maciejewski. – No wampirze zęby, ponieważ takie się nie zetrą. Będzie mógł rzucić się do gardła swoim przeciwnikom – mówił Lisiewicz.

– Na przykład jak go taki Giertych będzie chciał zagryźć, bo mówią, że Giertych chce zastąpić już Żurka, no to wtedy go tymi ząbkami ciach. Znaczy podskoczy do góry i ciach będzie – wyjaśniał prowadzący. – To jest bardzo odważny człowiek. Przetrwał zderzenie z maszyną czyszczącą, stracił zęby na walce o uśmiechniętą demokrację – stwierdził Maciejewski. – Nikt go nie wygryzie, jak będzie miał takie ząbki – podsumował Lisiewicz w tym segmencie programu.

