Ekolodzy wdarli się na teren kopalni. Wspięli się na 55-metrową wieżę, interweniują służby

Tuż po godzinie 5 rano osiem osób, pokonując zabezpieczenia, weszło na teren kopalni. Okazało się, że byli to aktywiści organizacji Greenpeace. Ekolodzy weszli na szczyt wieży szybowej o wysokości około 55 metrów.

Zakład należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na miejscu interweniują strażacy i policjanci. Służby zabezpieczyły teren i czekają na dotarcie policyjnego negocjatora, który ma nakłonić aktywistów do zejścia z wieży.

Zagrożenie dla pracy kopalni. Zapadły szybkie decyzje

Przedstawiciele spółki JSW podkreślają, że obecność nieuprawnionych osób na szybie kopalni jest niebezpieczna. W związku z tym konieczne było natychmiastowe przeorganizowanie pracy zakładu.

– Nielegalna akcja działaczy Greenpeace stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni. Kierownictwo, kierując się bezpieczeństwem załogi przebywającej pod ziemią, zdecydowało o przeniesieniu ruchu pracowników na pobliski szyb nr III – poinformował rzecznik spółki Wojciech Sury.

JSW liczy straty

Jak podkreśla JSW, działania aktywistów zakłócają funkcjonowanie zakładu – protest ekologów ma dezorganizować funkcjonowanie całego zakładu. Blokada wieży utrudnia bowiem transport górników pod ziemię, co ma wpływ na wydobycie i standardowe procedury, które odbywają się każdego dnia w kopalni.

Rzecznik spółki zaznaczył, że incydent generuje również straty – zarówno finansowe, jak i operacyjne.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb ani czy protestujący zdecydują się dobrowolnie zejść z konstrukcji. Funkcjonariusze prowadzą teraz czynności mające wyjaśnić, w jaki sposób – mimo zabezpieczeń – aktywiści przedostali się na teren kopalni.

W ciągu najbliższych godzin mają zostać opublikowany komunikat i szczegóły związane z rozwiązaniem tej sytuacji.

