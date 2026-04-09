Prokuratura reaguje na śmierć Polaka w rosyjskim więzieniu „Złota klasyka”

Prokuratura w Krakowie 27 marca wszczęła śledztwo ws. śmierci Krzysztofa Galosa – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. To Polak, który był torturowany w rosyjskim więzieniu i zmarł. Ruch wykonano trzy dni po tym, jak rosyjskie MSZ wysłało do polskiej ambasady w Moskwie notę o śmierci Galosa. Postępowanie dotyczy „pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka”.

Krzysztof Galos zginął w rosyjskim areszcie. Prokuratura wszczęła śledztwo

W naszym kraju czyn ten jest zagrożony karą do 25 lat pozbawienia wolności. Możliwe, że badany będzie także wątek zbrodni wojennej, której mogli dokonać rosyjscy funkcjonariusze, którzy regularnie bili Polaka w areszcie śledczym. Według oficjalnych dokumentów z Rosji Galos zmarł „na skutek kardiomiopatii o nieznanej etiologii, która doprowadziła do rozwoju obrzęku mózgu, obrzęku płuc oraz ostrej niewydolności sercowo-naczyniowej, będącej bezpośrednią przyczyną zgonu”.

Polski ekspert medycyny sądowej wyjaśnił, że chodzi o śmierć wynikającą z choroby. Kardiomiopatia to patologia mięśnia serca. Do postawienia powyższej przyczyny zgonu konieczna jest sekcja zwłok i badania histopatologiczne. Pobierane są fragmenty tkanek i badane są pod mikroskopem, a następnie przechowywane. Według niezależnego rosyjskiego adwokata władze w Rosji ten sposób „wyjaśniają śmierć większości więźniów politycznych lub osób, które zmarły w koloniach karnych”.

Śledztwo prokuratury ws. śmierci Polaka w rosyjskim więzieniu. Ujawniono szczegóły

Dodaje, że „wymieniane przyczyny występują u większości osób, które z jakichś powodów zmarły, ale sekcja zwłok często odbiega od zagranicznych standardów”. – Nie bardzo się do tego przykładają, bo też nikt tego nie sprawdza – przyznał ekspert. Rosja na żądanie polskiej prokuratury powinna przekazać polskim śledczym co najmniej protokół z sekcji, o ile się ona odbyła i pobrano próbki do badań histopatologicznych.

Galos miał zostać pochowany 14 lipca 2023 r. na cmentarzu w Taganrogu. Rodzina Polaka złożyła do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wniosek o wystąpienie o akt zgonu i ciało. Zadeklarowała też pokrycie kosztów sprowadzenia szczątków mężczyzny do kraju. Polskie śledztwo może być dołączone do międzynarodowej grupy śledczej prowadzącej postępowanie ws. zbrodni wojennych w Ukrainie.

Rosjanie zgotowali Polakowi piekło. Oficer ujawnił wstrząsające szczegóły

