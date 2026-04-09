TV Republika promuje nowy biznes. Straszy „czerwonym Donaldem Tuskiem”

11 września została założona spółka Republika Energetyczna. Firma na swojej stronie zaznacza, że wspiera TV Republika. Nowy biznes promuje również stacja Tomasza Sakiewicza i to w głównym serwisie informacyjnym „Dzisiaj”. 24 marca wyemitowano materiał o „drożyźnie i wysokich rachunkach”. Narzekano wówczas na wysokie ceny paliw i prąd. – Kiedy rząd zwleka z pomocą dla Polaków, Republika pomaga w znalezieniu rozwiązania – powiedział lektor w materiale.

Następnie wyemitowano spot, w którym alarmowano, że „koszty prądu rosną w radykalnym tempie”. Na tzw. przebitce pokazano czerwoną twarz lidera KO. – Rząd Tuska likwidował tarcze ochronne, polskie rodziny dostają rachunki grozy – grzmiał narrator. Po „mrocznym” wstępie nastąpiło przejście i pojawiły się jasne, łagodne kadry. – Dołącz do Republiki Energetycznej, chroń swój dom przed drożyzną i wspieraj TV Republika – podsumowano.

TV Republika promuje Republikę Energetyczną i uderza w Donalda Tuska

Wcześniej tego dnia przed reklamą spółki zachęcano do wpłat na stację. 30 marca z kolei do programu „Przyjaciele Republiki” zaproszono Arkadiusza Borucha z „Republiki Energetycznej”. Na popularnych belkach przekonywano, że „’Republika Energetyczna’ ma pomóc w obliczu wzrostu cen”. Inny „pasek” brzmiał z kolei: „’Republika Energetyczna’ – kiedy sieci zgasną, u ciebie świeci światło” oraz „’Republika Energetyczna’ – Twój dom działa, kiedy inni siedzą w ciemności”.

Ekspert wcześniej wypowiadał się w spocie z 27 marca, gdzie pokazano zadowolonych klientów. Projekt promowano też 31 marca, czy 6 kwietnia. Telewizja Republika jeszcze na przełomie minionego roku przekonywała na swoich stronach, że OZE to „wielkie oszustwo”. Alarmowano również o „końcu iluzji taniej energii” z odnawialnych źródeł energii. Stacja broniła również Przemysława Czarnka, po jego słowach o „OZE-sroze”, w związku z czym zarzucono jej hipokryzję.

Czytaj też:

