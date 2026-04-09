„Książę z Dubaju” oferował „złoto głupców”. Trafił w ręce policji

Pod koniec marca na warszawskim Ursynowie uwagę policjantów przykuł mężczyzna, który zachowywał się natarczywie wobec drugiej osoby. W wyniku interwencji okazało się, że Rumun zaczepiał kierowców. 27-latek przekonywał, że znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, nie ma pieniędzy na paliwo, a jego środki zostały zablokowane. Mężczyzna podawał się za zamożną osobę, która podróżuje między Dubajem a Londynem.

Rumun zapewniał, że chciałby dostać tylko tymczasową pomoc. W zamian oferował biżuterię, która miała być wartościowa. Sygnety i łańcuszki w złotym kolorze miały być zabezpieczeniem pożyczki. Był to jednak tombak. 27-latek próbował wyłudzić pięć tysięcy euro. Funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu „księcia”. Jak się potem okazało, mężczyzna już wcześniej działał w podobny sposób.

Warszawska policja zatrzymała Rumuna. 27-latek dokonywał też przestępstw w Holandii i Francji

W połowie marca przy S2 zatrzymał kierowcę, prosząc o wsparcie i podwiezienie na stację paliw. W „podzięce” za pomoc sprezentował swojej ofierze sygnet. Rumun wykorzystał jednak uwagę pokrzywdzonego podczas jazdy i ukradł mu z portfela 1,7 tysiąca zł. Potem wyszło na jaw, że biżuterię wykonano z bezwartościowych materiałów. Do bliźniaczych przestępstw mogło dochodzić również w innych częściach Polski oraz Europy, m.in. we Francji oraz Holandii.

27-latek jest podejrzany o kradzież i oszustwo oraz usiłowanie oszustwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o tymczasowym areszcie mężczyzny. Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za kradzież do pięciu lat więzienia. Jeśli znajdą się kolejni pokrzywdzeni, Rumun może usłyszeć dalsze zarzuty. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Podkreśla, że oszuści wykorzystują presję czasu i wzbudzają współczucie.

