Zaskakująca propozycja szkoły. W tle wykorzystanie wizerunków dzieci

Szkoła Open Future z Małopolski opublikowała cennik na rok szkolny 2025/2026, w którym zaproponowano rodzicom 10 proc. zniżki na czesne, jeśli wyrażą zgodę na publikację wizerunku ich dziecka. Roczna opłata za placówkę wyniesie wówczas nie 35 tys. zł, a 31,5 tys. zł.

Stanowisko szkoły

Jak ustaliły media, po nagłośnieniu sprawy w mediach placówka zmieniła zapis dotyczący zniżki. Wskazano, że jest to „wyraz wdzięczności za zaufanie i wsparcie w budowaniu społeczności szkoły” . Zapewniono również, że zgoda „nie wpływa na sytuację dziecka w szkole” .

„Zniżka stanowi dobrowolną, jednostronną korzyść oferowaną przez szkołę rodzicom, którzy wyrażają zgodę – nie jest natomiast warunkiem zawarcia, ani wykonania umowy o kształcenie. (...) Zgoda na wizerunek jest odrębnym, fakultatywnym oświadczeniem woli, które nie wpływa ani na treść tej umowy, ani na prawa ucznia wynikające ze statutu” – wyjaśniła reprezentantka szkoły Anna Tomczyk w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl. Placówka zapewniła również, że tego typu praktyka „jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych” .

Co na to MEN?

Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl przyznało, że „nie ma uprawnień ustawowych do rozstrzygania tego typu sporów” .

„Odnosząc się do kwestii publikowania wizerunku dzieci, warto podkreślić, że w obowiązującym systemie prawnym istnieją już przepisy zapewniające ochronę wizerunku i prywatność dzieci. Resort edukacji dostrzega jednak potrzebę dalszego wzmacniania świadomości w tym obszarze (...). W naszej ocenie kluczowe znaczenie ma rozwaga i odpowiedzialność. W wielu przypadkach zasadne jest ograniczanie publikacji w sieci, korzystanie z zamkniętych grup komunikacji z rodzicami lub rezygnacja z upubliczniania wizerunku dzieci. Zgoda rodziców na publikację powinna być zawsze świadoma i dobrowolna” – przekazała rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.

Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Urząd Ochrony Danych Osobowych wspólnie z Fundacją Orange wydali poradnik ( „Wizerunek dziecka w internecie. Publikować czy nie?” ) dotyczący udostępniania zdjęć lub filmów z dziećmi w sieci. Można w nim znaleźć m.in. listę potencjalnych ryzyk, wyjaśnienie pojęć typu sharenting czy troll parenting, a także listę pytań, które warto sobie zadać przed udostępnianiem treści z udziałem dzieci.

– Wspólnie możemy wiele zdziałać na rzecz bardziej podmiotowego i empatycznego traktowania dzieci – także w przestrzeni cyfrowej. Kluczową rolę na tym polu mogą odegrać placówki działające na rzecz młodych, a swoimi decyzjami dawać przykład i podnosić świadomość – także rodziców – na temat prawa dziecka do prywatności i zarządzania swoim wizerunkiem – mówiła Monika Rosa, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka.

