Tłumy cywili przeszkolonych przez wojsko. Ujawniono dane

Ministerstwo obrony narodowej ogłaszało nabór do programu powszechnych szkoleń obronnych – wGotowości. To inicjatywa MON we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, skierowana do wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych.

MON informował, że program składa się z komplementarnych ścieżek – „Odporność”, która skierowana jest do obywateli bez przeszkolenia wojskowego. Obejmuje cztery jednodniowe moduły szkolenia – po osiem godzin każdy. Cywile mogą w ich trakcie zdobyć wiedzę z zakresu (cyber)bezpieczeństwa, pierwszej pomocy czy przetrwania.

A także – „Rezerwy”, co jest rozwinięciem systemu szkoleń wojskowych. Ścieżka ta podzielona jest na: dobrowolne przeszkolenie podstawowe, doskonalenie żołnierzy rezerwy w formie ćwiczeń wojskowych i ochotnicze szkolenia studentów lub kandydatów na oficerów rezerwy.

Te kursy wojskowe cieszą się największym zainteresowaniem obywateli

Jak dowiedziała się redakcja rozgłośni RMF FM, ok. 11 tys. osób wzięło udział w blisko 18 tys. weekendowych szkoleniach obronnych, organizowanych od miesiąca. Realizowane były one na terenie m.in. Mazowsza. Dwa tysiące kursantów przeszkolonych zostało w jednostkach wojskowych na terenie Warszawy i okolic – m.in. w Rembertowie (jedna z dzielnic stolicy Polski) czy Zegrzu.

Z ustaleń radia wynika, że w tym momencie największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z cyberhigieny i przetrwania – mają ponad 95-procentowe obłożenie. Pierwszy kurs traktuje m..in. o tym, czym jest phishing (podszywanie się pod inne osoby celem np. wyłudzenia pieniędzy), fake newsy czy ataki socjotechniczne. Ochotnicy mogą dowiedzieć się też w jego trakcie, jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji (m.in. popularnych czatów) czy mediów społecznościowych.

Na drugim kursie uwaga poświęcona jest terenoznawstwu czy elementom survivalu (wiedzy niezbędnej, by przetrwać w ekstremalnych warunkach). Prowadzący uczą też, jak przygotować plecak ewakuacyjny.

Pomyłka armii odbije się na Przesmyku Suwalskim? Ekspert przewiduje poważne konsekwencjeCzytaj też:

Dno Bałtyku skrywa mroczną tajemnicę. „Bomba z opóźnionym zapłonem”