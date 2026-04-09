Zwrot ws. konkurencji dla TV Republika? Te fakty rzucają nowe światło na sprawę

Od kilku tygodni mówi się o tym, że Newsmax to kolejny kanał informacyjno-publicystyczny, który ma zadebiutować na polskim rynku, a spółka Adria DTH, która realizuje projekt, rozpoczęła już rekrutację pracowników na stanowiska m.in. dziennikarzy, edytorów i producentów telewizyjnych.

Zwrot w sprawie konkurencji dla TV Republika? „Nie będzie prawicową telewizją”

Newsmax w Stanach Zjednoczonych jest znany z popierania Donalda Trumpa i konserwatywnych poglądów. Z tego względu, gdy pojawiły się informacje, że wspomniana stacja zadebiutuje w Polsce, komentowano jej start w kontekście nowej konkurencji dla Telewizji Republika i wPolsce24.

Portal Wirtualne Media dotarł do osób, które są związane z „projektem nowego kanału”. Z ich relacji wynika, że stacja – inaczej niż w przypadku amerykańskiej wersji – postawi na centrową linię polityczną. „Newsmax Polska nie będzie prawicową telewizją. Twórcy kanału zwracają uwagę na to, że na przykład »Newsweek« w USA jest lewicowo-liberalny, a w Polsce zaczynał jako konserwatywno-prawicowy” – czytamy.

Newsmax Polska tworzy zespół. Gdzie będzie znajdowała się siedziba?

Co więcej, dziennikarze Wirtualnych Mediów poinformowali, że od osób zaznajomionych z projektem usłyszeli, że stacja nie zamierza konkurować z Republiką i starać się pozyskać jej dziennikarzy, o czym do niedawna spekulowano w mediach.

Z ustaleń wspomnianego źródła wynika również, że w drugiej połowie kwietnia ruszy portal internetowy stacji, a pod koniec maja ma wystartować kanał telewizyjny. Z medialnych doniesień dowiadujemy się również, że studio Newsmax Polska wynajęto w kompleksie biurowo-produkcyjnym Digital Knowledge Village, które znajduje się w końcowej części ulicy Puławskiej w Warszawie.

TV Republika grzmi o problemach z odbiorem stacji. Przyczyna jest prozaiczna

Zmiana właściciela TVN, w tle konkurent dla TV Republika. „Gorący czas w polskich realiach”