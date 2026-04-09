Nowi sędziowie weszli do budynku TK. Tusk zareagował na słowa Dudy: Ucieszyły mnie

Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda – sędziowie TK – weszli po południu do budynku TK – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Warto zaznaczyć, że dwoje z nich złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim (Szostek i Bentkowska), natomiast pozostali zrobili to w Parlamencie w czwartek (9 kwietnia).

Tusk zadowolony. Tak zareagował na słowa Dudy

Wcześniej Duda – była głowa państwa, poprzednik Nawrockiego – goszcząc na kanale Krzysztofa Szczuckiego (w jego studiu, rozmowa wyemitowana została na platformie YouTube) został przez niego zapytany o ślubowanie sędziów.

Duda stwierdził, że wybór przez Sejm nie daje automatycznie statusu sędziego. – Złożenie ślubowania wobec prezydenta jest elementem koniecznym – podkreślił. Bez tego – w opinii byłej głowy państwa – osoby wybrane przez izbę niższą „nie są sędziami TK”. Jeśli chodzi o Nawrockiego – prezydent, zgodnie z uchwałą Sejmu, nie może decydować, od kogo przyjmie ślubowanie, a od kogo nie. Przypomniał jednak, że ma on jednak prawo przeanalizować proces wyboru sędziów, przyjrzeć się ich kwalifikacjom czy zażądać dodatkowych wyjaśnień i spotkań z kandydatami na takie stanowisko. Zdaniem Dudy zezwala na to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ogranicza go też w tym czas, bowiem zapisane jest, że musi on podjąć decyzję „niezwłocznie”, ale jest to „pojęcie nieostre”, nie zostało wskazane, ile dokładnie dni czy tygodni ma to trwać.

Z wypowiedzią Dudy, którą ten udzielił posłowi Prawa i Sprawiedliwości, zapoznał się premier Donald Tusk. Szef rządu, który odwiedził dzisiaj firmę Apator (producent oraz dystrybutor m.in. urządzeń i systemów pomiarowych) w Ostaszewie (Kujawy i Pomorze), podczas konferencji prasowej odniósł się do słów byłego prezydenta.

– Jadąc do was usłyszałem od byłego prezydenta Dudy – który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji – że, jego zdaniem, głowa państwa [Nawrocki – red.] nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów, co mnie ucieszyło – zaznaczył.

