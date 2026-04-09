TV Republika alarmuje ws. problemów z odbiorem stacji. Emitel zabrał głos

Tomasz Sakiewicz na portalu X udostępnił artykuł „Problemy z odbiorem Republiki. Widzowie zgłaszają zakłócenia”. Można w nim przeczytać, że coraz więcej widzów Republiki oraz czytelników portalu zgłasza problemy z odbiorem stacji w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.

„Sygnał jest zniekształcony, przerywany lub całkowicie zanika, co uniemożliwia komfortowe oglądanie programu. W niektórych przypadkach obraz zamienia się w kolorowe piksele, a dźwięk zostaje urwany lub znacząco opóźniony. Do redakcji napływają kolejne zgłoszenia od widzów z różnych regionów kraju. Problemy mają dotyczyć odbioru kanału w ramach multipleksu (MUX), co może wskazywać na szerszą skalę usterki” – czytamy w artykule.

TV Republika o zakłóceniach w odbiorze stacji. Emitel zabrał głos

Jak podaje portal Wirtualne Media, Emitel – operator naziemnej telewizji cyfrowej – informował, że 9 kwietnia w godzinach 8:00-14:00 będą trwały prace konserwacyjne, które nie dotyczyły tylko MUZ-8, gdzie nadawana jest Republika, ale także innych multipleksów.

— Dzisiaj realizowane były zaplanowane prace konserwacyjne nadajnika znajdującego się na iglicy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Prace wynikają z rocznego planu konserwacji obiektów nadawczych w całej Polsce. Nadawcy są informowani w grudniu o planowanych pracach, które odbędą się w kolejnym roku kalendarzowym — przekazał w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Hubert Kifner, dyrektor Biura Komunikacji Emitela.

— Podczas prac konserwacyjnych następuje przerwa w dostępie do sygnału radiowo-telewizyjnego na obszarze obsługiwanym przez określony nadajnik. Dzisiejsza planowa przerwa dla części odbiorców w Warszawie trwała do godziny 14.00. Alternatywna emisja jest realizowana przez obiekt znajdujący się w Raszynie — dodał.

Czytaj też:

Zwrot ws. konkurencji dla TV Republika? Te fakty rzucają nowe światło na sprawęCzytaj też:

Funkcjonariusz SOP groził dziennikarzowi? Prokuratura wszczęła śledztwo