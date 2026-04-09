Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki reaguje po ślubowaniu nowych sędziów

Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od 2 z 6 wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pominięta czwórka w czwartek 9 kwietnia zdecydowała się na kontrowersyjny ruch i swoje ślubowania złożyła w Sejmie, „wobec prezydenta”, ale pod jego nieobecność.

Niezwykłe ślubowanie sędziów TK. KPRP reaguje

Pałac Prezydencki zdecydowanie skrytykował czwartkową ceremonię. Ministrowie z Kancelarii Prezydenta zgodnie ogłaszali w swoich wypowiedziach, że ślubowanie bez obecnego prezydenta nie jest ważne. Szef KPRP Zbigniew Bogucki podczas swojej konferencji prasowej szerzej skomentował kontrowersyjne zagadnienie.

– Pan prezydent żadną miarą nie uznaje tego, co zdarzyło się dziś w Sejmie, za ślubowanie, bo to można co najwyżej nazwać farsą polityczną, groteską. Ślubowanie powinno odbyć się wobec prezydenta, a więc w jego obecności – mówił. Dodawał, że ślubowanie w Sejmie jest nie tylko psuciem instytucji państwa, ale i łamaniem Konstytucji.

— Prezydent stoi na stanowisku, że te działania są niezgodne z ustawą o statusie sędziów, ale także godzą w zasady konstytucyjne – oznajmiał Bogucki. Ogłosił też, że Karol Nawrocki złoży w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. — Prezydent postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa — mówił.

Bogucki o decyzji Nawrockiego: Nie ma terminu co do przyjęcia ślubowania

— Prezydent nie ma terminu co do przyjęcia ślubowania. Obecna ustawa nie używa ani terminu „niezwłocznie”, ani wyrażonego w dniach czy miesiącach. Mogą być sytuacje, kiedy prezydent ma wątpliwości co do procedury. Dzisiaj jedynym organem, który może to rozstrzygnąć, jest TK – dodawał.

Ze słów ministra Boguckiego wynika, że sporna kwestia może na dłuższy czas pozostawać w obecnym zawieszeniu. – Dopóki nie będzie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, nie będzie działań prezydenta – przekazał. — Jeżeli mamy do czynienia z sędziami, którzy poza prawem podejmują działania, to mamy pytania o nieskazitelność ich charakteru. Nie minął nawet miesiąc, a zdecydowali się pójść drogą poza prawem — zwracał uwagę.

