Wypadek na lotnisku w Zielonej Górze. Paralotniarz spadł z wysokości

W czwartek 9 kwietnia przed godz. 16:30 na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze doszło do groźnego wypadku. Paralotniarz spadł na ziemię z wysokości – jak podają media – kilku metrów. O sprawie jako pierwszy poinformował portal News Lubelski.

Wypadek na lotnisku w Zielonej Górze. Paralotniarz został ranny

Na miejscu pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego mężczyznę do szpitala. Nie ma szczegółowych informacji na temat tego, w jakim stanie jest ranny mężczyzna. Wiadomo jedynie, że doznał obrażeń, które wymagają hospitalizacji. – Na ten moment możemy jedynie potwierdzić, że doszło do zdarzania z udziałem paralotniarza – przekazała w krótkim komentarzu dla portalu polsatnews.pl podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowa KMP Zielona Góra.

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie prowadziła działania w celu ustalenia przyczyny i wszystkich okoliczności wypadku. Na ten moment niewiadomą pozostaje, czy do wypadku doszło w wyniku błędu ludzkiego czy problemów technicznych.

