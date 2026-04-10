Nawrocki przekona Trumpa do zwiększenia amerykańskich wojsk w Polsce? „Dyplomacja lubi ciszę”

W Białym Domu padł pomysł, aby przenieść amerykańskich żołnierzy z Hiszpanii czy Niemiec na wschód Europy. Rzecznik prezydenta został zapytany w Radiu Zet, czy Karol Nawrocki zwrócił się do Donalda Trumpa z zapewnieniem, że Polska chętnie przyjmie wojska USA. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że „ta deklaracja ze strony amerykańskiego przywódcy padła już 3 września ubiegłego roku podczas pierwszego spotkania z polskim odpowiednikiem w Białym Domu”.

– Najpierw zobaczmy, co się wydarzy, jeśli chodzi o wycofywanie, bo rzeczywiście takie zapowiedzi ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych padły, natomiast dyplomacja lubi ciszę – powiedział rzecznik głowy państwa. Leśkiewicz zaznaczył, że „na pewno nie będzie teraz mówił o szczegółach rozmów pomiędzy Nawrockim, a Trumpem”. – Jedno jest pewne: od kilku miesięcy, od 3 września mamy potwierdzenie obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce – stwierdził rzecznik prezydenta.

Żołnierze USA z Niemiec w Polsce? Rzecznik Karola Nawrockiego o rozmowach z Donaldem Trumpem

Leśkiewicz zapewniał, że wojsko USA „nie opuszczą naszego kraju”. – Ci żołnierze amerykańscy nie zostaną z Polski wycofani. Mimo tego, że rząd Donalda Tuska buduje wokół prezydenta Donalda Trumpa złą, negatywną atmosferę. Podburza też Polaków przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych i w ogóle sojuszowi polsko-amerykańskiemu – podsumował rzecznik Nawrockiego.

Sztab Generalny Wojska Polskiego w czwartek poinformował w mediach społecznościowych, że gen. Wiesław Kukuła odbył rozmowę z Naczelnym Dowódcą Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce oraz Dowództwa Wojsk Lądowych NATO gen. Christopherem Donahue. Rozmowy dotyczyły m.in. zwiększonej obecności wojsk USA w Polsce. Poruszono również zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

