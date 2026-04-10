Prezes TV Republika ze specjalną nagrodą. „Walczy o wolność w Polsce”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznał Tomaszowi Sakiewiczowi Laur SDP „za twórcze wykorzystanie mediów w służbie kraju”. Prezes TV Republika tytuł otrzyma 20 kwietnia podczas uroczystej Gali Nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W uzasadnieniu podkreślono, że Sakiewicz wraz ze swoim zespołem „walczy o wolność w Polsce”. Uznano również, że szef Telewizji Republika „przyczynił się do zredukowania skutków prorządowej cenzury w kraju”.

Stało się to przez „prowadzenie konserwatywnych mediów i informowanie o prawdziwej sytuacji w Polsce i za granicą”. Prezes SDP Jolanta Hajdasz przypomniała, że Sakiewicz jest również redaktorem naczelny tygodnika „Gazeta Polska”, współzałożycielem i redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej Codziennie” oraz prezesem spółki wydającej portal Niezalezna.pl oraz miesięcznik „Nowe Państwo”.

Prezes TV Republika otrzymał Laur SDP. Sylwetka Tomasza Sakiewicza

Jest też twórcą i animatorem ruchu Klubów „Gazety Polskiej”, który „rozwinął się w jedno z największych środowisk obywatelskich w kraju i poza jej granicami”. Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest przyznawany „autorytetom zawodowym”. Jak wyjaśniano „ten swoisty doktorat honoris causa jest wyrazem najwyższego uznania dla tych dziennikarzy, którzy wyróżniają się wyjątkowym profesjonalizmem, dokonaniami, dorobkiem, a także postawą etyczną”.

Nagrodę w 2025 r. dostał o. Tadeusz Rydzyk, a w 2024 r. Agnieszka Romaszewska-Guzy. Zanim doszło do przerwy Laur SDP przyznawano od 2003 do 2018 r. Otrzymywali go: Jerzy Jachowicz, ks. Marek Gancarczyk, ks. infułat Ireneusz Skubiś, Bronisław Wildstein, Jan Polkowski, Bohdan Urbankowski, Prof. Walery Pisarek, Lech Jęczmyk, Janina Jankowska, Hanna Krall, Krzysztof Kąkolewski, Erazm Ciołek, Bohdan Tomaszewski, Ryszard Kapuściński, Stefan Bratkowski i Maciej Łukasiewicz.

Czytaj też:

