Żandarmeria Wojskowa opublikowała pilny komunikat. Mundurowi odnaleźli fragment rakiety

W piątek (10 kwietnia) ŻW opublikowała komunikat prasowy ws. odnalezienia fragmentu rakiety na Lubelszczyźnie.

„Najprawdopodobniej została ona użyta do zwalczania rosyjskich dronów” – brzmią wstępne ustalenia mundurowych.

Lubelszczyzna. Odłamek pocisku odkryty na terenie Jarosławca. ŻW ujawniła szczegóły

Fragment rakiety znajdował się na terenie sadu. Funkcjonariusze ŻW podejrzewają, że mógł on zostać użyty do unieszkodliwienia bezzałogowych statków powietrznych (należących do sąsiedniego kraju) feralnej, sierpniowej nocy. W 2025 roku Rosjanie wystrzelili drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną – część z nich została zestrzelona.

To była pierwsza taka sytuacja. Tak komentował zdarzenie minister spraw zagranicznych. – Mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium NATO [Sojusz Północnoatlantycki – przyp. red.] i Unii Europejskiej. (...) Pragnę podkreślić, że ani Polska, ani NATO nie dadzą się zastraszyć. To czego wczorajszej nocy doświadczyli Polacy, na znacznie większą, bardziej tragiczną skalę doświadczają prawie każdej nocy nasi ukraińscy sąsiedzi – podkreślał na konferencji prasowej w Warszawie Radosław Sikorski.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała w dzisiejszym komunikacie, że teren, gdzie odkryto odłamki pocisku, został zabezpieczony.

„Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego” – podkreślili przedstawiciele ŻW na platformie X.

