Jasnowidz przedstawił mroczną wizję dla urlopowiczów. „Nawet nie chce mi się mówić”

Kanadyjscy meteorolodzy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie rekordowe. Z najnowszych analiz ekspertów wynika, że średnia temperatura na świecie wzrośnie o ok. 1,46°C w porównaniu do poprzednich lat. Niemal nieprzerwane będą fale upałów, a termometry regularnie będą wskazywać wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Zdaniem meteorologów z Kanady wchodzimy w najgorętsze 5-lecie w historii współczesnej meteorologii.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

Jakie będzie lato 2026? Jasnowidz przedstawił mroczną wizję

Co ciekawe, głos w sprawie zabrał też Krzysztof Jackowski. Już kilka miesięcy temu jasnowidz podkreślał, że spełniła się jego wizja dotycząca srogiej zimy z ekstremalnymi mrozami, a przy okazji wspomniał o przepowiedni na drugą połowę 2026 r. Jego słowa nie przypadną do gustu urlopowiczom.

– Nawet nie chce mi się mówić. To lato też będzie „brzydkie”. Niestety ostatnio lata w lecie jest bardzo niewiele. Słońca prawie nie ma – powiedział Jackowski, którego słowa cytuje portal se.pl. W jego ocenie czasy stabilnych i słonecznych wakacji przeszły do przeszłości. – Skończył się czas upalnych miesięcy. Teraz one będą bardzo zmienne – dodał jasnowidz.

Prognoza pogody dla Polski. Wkrótce nawet 21°C

Obecnie w Polsce dochodzi do typowych dla wiosennego okresu wahań warunków pogodowych. W sobotę 11 kwietnia temperatura maksymalna wyniesie od 7-9°C na południu i wschodzie, do 11-13°C na zachodzie; chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat i miejscami nad samym morzem ok. 5°C.

Dzień później na termometrach pojawią się wartości na poziomie od 8-10°C na wschodzie i na krańcach południowych, około 12°C w centrum, do 14°C na zachodzie; chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego ok. 6°C. Co ciekawe, na początku przyszłego tygodnia wartości mogą wzrosnąć nawet do 21°C.

