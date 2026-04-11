Strzały pomiędzy blokami Dolnym Śląsku. Nie żyje młody mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej w województwie dolnośląskim. Jak informują lokalne media, około godziny 22:30 na położonej na obrzeżach miasta ulicy Osiedlowej między blokami słychać było strzały. Według nieoficjalnych informacji TVP Wrocław, łącznie padło sześć strzałów, a w zdarzeniu mogło uczestniczyć trzech napastników.

Policja potwierdziła, że w wyniku strzelaniny zmarł młody mężczyzna.

Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej. Policja zatrzymała sprawcę

W rękach funkcjonariuszy jest już także osoba, która użyła broni palnej.

– Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej – poinformował cytowany przez RMF FM komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jak dodał, na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb. Policjanci pod nadzorem prokuratora gromadzą materiał dowodowy i ustalają dokładny przebieg strzelaniny.

Zamknięto im szkołę na miesiąc przed egzaminami. Kurator mówi o „bezprawiu"

