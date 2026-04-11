Mocne przemówienie Tuska. „To jest piątka Putina i piątka Kaczyńskiego”

W sobotę Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybierze nowych wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii. Podczas pierwszej, otwartej dla mediów części posiedzenia, głos zabrał premier Donald Tusk. – To jest historyczna chwila. Historyczne są okoliczności, historyczny jest ten moment przełomu z jakim mamy do czynienia w Polsce, Europie i na całym świecie – mówił. – Nikt nie ma już prawa dzisiaj lekceważyć tego zagrożenia, które ze strony Rosji płynie i nikt nie może udawać, że Rosja nie ma swoich ludzi i swoich sojuszników w Europie, na świecie, także na tutaj w Polsce – dodawał.

Jak stwierdził Tusk, Władimir Putin uderza w Europę i Polskę na pięć różnych sposobów. Pierwszym frontem jest rozbicie Unii Europejskiej, kolejnym szczucie na Ukrainę, konflikt Polski z Niemcami, blokada środków na zbrojenia i zniszczenie instytucji demokratycznych. – Nie ma ważniejszego punktu w piątce Putina niż rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej – zauważał.

– Piątka Putina, posłuchajcie, zdawać by się mogło... – kontynuował Tusk. – Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj pięć punktów z nowej piątki Kaczyńskiego, atak na UE, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. To piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego? – pytał retorycznie premier.

Tusk zapowiada „rok przyspieszenia”

Donald Tusk zapowiadał również, że rok 2026 będzie „rokiem przyspieszenia” po „roku przełomu”.

– Wbrew wszystkim okolicznościom, wojna, świat trzęsie się w posadach, druga wojna, olbrzymie napięcia polityczne prowokowane przez opozycję i polityków PiS, Konfederacji, a niestety także i Pałacu Prezydenckiego, wbrew groźbie recesji spowodowanej wojną na Bliskim Wschodzie i wysokim cenom energii, wbrew temu wszystkiemu, Polska stała się liderem w bardzo wielu kategoriach – mówił dalej. – Możemy iść z głową podniesioną do góry, dumni z tego, co Polska osiągnęła, jesteśmy liderami, zwalczyliśmy inflację, mamy najniższe w Europie bezrobocie, to naprawdę powód do dumy – ocenił.

Po przemówieniu Tuska rozpocznie się zamknięta część Rady Krajowej, na której zapadną kluczowe decyzje. Z doniesień medialnych wynika, że wiceprzewodniczącymi zostaną między innymi członkowie rządu – Adam Szłapka i Barbara Nowacka. Na stanowisku sekretarza generalnego partii pozostać ma Marcin Kierwiński. Pod znakiem zapytania stoi wybór nowego skarbnika.

Czytaj też:

Politycy PiS pojechali wspierać Orbana. Ostra reakcja rzecznika rządu

Wkrótce więcej informacji