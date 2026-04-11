Zaskakujący zwrot u Jarosława Kaczyńskiego. Sąsiedzi zabrali głos

Pod koniec listopada ubiegłego roku Jarosław Kaczyński musiał wyprowadzić się ze swojego domu na warszawskim Żoliborzu. Powód? W drugiej połówce bliźniaka rozpoczęły się prace remontowe.

Zmiany u Jarosława Kaczyńskiego. Będzie miał nowych sąsiadów

Nieruchomość przez wiele lat stała pusta. – Właściciel próbował wielokrotnie sprzedać nieruchomość, ale nie udawało mu się z powodu wyjątkowo wysokiej ceny – mówiła jedna z sąsiadek prezesa PiS.

Ostatecznie udało się znaleźć nowego nabywcę – rodzinę z dziećmi. Właścicielka bliźniaka przyznała, że od dawna szukała domu w okolicy a takich ofert jest bardzo niewiele. – Mieszkamy na Żoliborzu od lat i nie chcieliśmy się stąd wyprowadzać. Tu nasze dzieci mają szkołę, a znalezienie odpowiedniego metrażu w tej dzielnicy graniczy z cudem. Ta oferta po prostu spełniła nasze oczekiwania – tłumaczyła.

Tak teraz wygląda dom Kaczyńskiego. Remont wszystko zmieni

Aktualnie na terenie posesji nadal są prowadzone prace remontowe, jednak wyraźnie zbliżają się ku końcowi. Teren na placu przy budynku został już wyraźnie uporządkowany. W samym domu zamontowano nowe okna, a w pobliżu posesji ustawiono kontenery na odpady oraz zgromadzono materiały budowlane.

Największe postępy widać od strony ogrodu i podjazdu. Pojawiły się tam elementy świadczące o bardziej zaawansowanym etapie prac — zabezpieczona stolarka, przygotowane zaplecze oraz materiały gotowe do użycia. Wszystko sugeruje, że inwestycja weszła już w etap prac zewnętrznych i wykończeniowych, choć przed ekipami wciąż pozostaje sporo zadań.

Choć obie części bliźniaka od początku różniły się wyglądem, teraz kontrast jest jeszcze bardziej widoczny. Prawa część stopniowo zyskuje bardziej reprezentacyjny charakter, podczas gdy lewa, użytkowana przez prezesa PiS, nadal sprawia wrażenie znacznie skromniejszej.

Tymczasem prezes PiS nadal mieszka u swojego kuzyna Jana Marii Tomaszewskiego. - Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – opowiadał dziennikarzom krewny Jarosława Kaczyńskiego.

Politycy PiS pojechali wspierać Orbana. Ostra reakcja rzecznika rząduCzytaj też:

Morawiecki szykuje nową inicjatywę. Rozłam w PiS coraz bliżej?